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  4. Kız arkadaşını arabanın içinde başka bir adamla yakalayınca öfkeden deliye döndü! Elindeki taşla arabanın ön camını kırdı

Kız arkadaşını arabanın içinde başka bir adamla yakalayınca öfkeden deliye döndü! Elindeki taşla arabanın ön camını kırdı

20.06.2023 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gana’da yaşanan bir ihanet olayı sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. İsmi açıklanmayan bir adam sevgilisini aracının içinde başka bir adamla yakınlaşırken görünce öfkeden deliye döndü. Yerden bulduğu bir taşı alan adam aracın ön camını kırmaya başladı. O anlarda ismi açıklanmayan kadın ve yasak aşkı araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Kız arkadaşını arabanın içinde başka bir adamla yakalayınca öfkeden deliye döndü! Elindeki taşla arabanın ön camını kırdı

Sosyal medyada trend olan bir gönderide ihanetle yüzleşmek zorunda kalan bir adam ve sevgilisinin yasak aşk yaşadığı bir başka adamla kavga ettikleri anlar yer aldı. Sevgilisinin başka bir adam aracının içinde cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaşı sinir krizi geçirdi. Sevgilisinin ihanetini affetmeyen adam yerden bir taş alarak aracın ön camına vurmaya başladı.

KAÇMAYI BAŞARDILAR

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Aracın hasar görmesine rağmen kadın ve yasak aşk yaşadığı sevgilisi öfkeli adamın yanından uzaklaşmayı başardı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratırken binlerce yorum ve beğeni de topladı.

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