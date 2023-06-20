Kız arkadaşını arabanın içinde başka bir adamla yakalayınca öfkeden deliye döndü! Elindeki taşla arabanın ön camını kırdı

Sosyal medyada trend olan bir gönderide ihanetle yüzleşmek zorunda kalan bir adam ve sevgilisinin yasak aşk yaşadığı bir başka adamla kavga ettikleri anlar yer aldı. Sevgilisinin başka bir adam aracının içinde cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaşı sinir krizi geçirdi. Sevgilisinin ihanetini affetmeyen adam yerden bir taş alarak aracın ön camına vurmaya başladı.

KAÇMAYI BAŞARDILAR

Aracın hasar görmesine rağmen kadın ve yasak aşk yaşadığı sevgilisi öfkeli adamın yanından uzaklaşmayı başardı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratırken binlerce yorum ve beğeni de topladı.