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  4. Kız arkadaşını etkilemek isteyen bir hayvanat bahçesi bakıcısı kendi ölümünü saniye saniye kaydetti! Aslanların kafesine girdi, bir daha çıkamadı

Kız arkadaşını etkilemek isteyen bir hayvanat bahçesi bakıcısı kendi ölümünü saniye saniye kaydetti! Aslanların kafesine girdi, bir daha çıkamadı

02.01.2025 16:12
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
02.01.2025 16:12
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44 yaşındaki Iriskulov adlı hayvanat bahçesi görevlisi, gece vardiyasında kız arkadaşını etkilemek için aslanlarla dolu bir kafesin içine girdi. Üç aslanın ortasında kendisini videoya çeken hayvanat bahçesi bakıcısı hayvanların kendisine saldırması üzerine hayatını kaybetti. Iriskulov'un cansız bedeni kafesin içinde bulunurken ölümüne ait görüntüler de cep telefonundan çıktı.

MYNET|DIŞ HABERLER Özbekistan'ın Parkent kentindeki özel hayvanat bahçesinde 44 yaşındaki Iriskulov adlı hayvanat bahçesi görevlisi sabaha karşı 05.00 sıralarında kız arkadaşına video çekmek için aslanların kafesine girdi. Kafesin kilidini açarak içeri giren 44 yaşındaki adama video kaydını başlattıktan kısa bir süre sonra aslanlar saldırdı.

ÇIĞLIK SESLERİ VİDEODA YER ALDI

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Iriskulov'un kaydettiği görüntülerde, başlangıçta kendisine yaklaşan üç aslanın oldukça rahat bir tavırla onu izlediği görülüyor. Daha sonrasında adamın çığlık seslerinin arasında hayvanlar tarafından parçalandığı görüntüler yer aldı.

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Aslanlardan ikisi kurtarma ekipleri tarafından sakinleştirildi, ancak üçüncüsü vurularak öldürüldü. Diğer hayvanat bahçesi görevlileri saldırıdan saatler sonra Iriskulov'un kalıntılarını buldu. Hayvanat bahçesinden yapılan resmi açıklamada, "Aslanlar onu öldürdü ve vücudunun bir kısmını yedi" ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Özbekistan aslan hayvanat bahçesi
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