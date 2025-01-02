Kız arkadaşını etkilemek isteyen bir hayvanat bahçesi bakıcısı kendi ölümünü saniye saniye kaydetti! Aslanların kafesine girdi, bir daha çıkamadı

MYNET|DIŞ HABERLER Özbekistan'ın Parkent kentindeki özel hayvanat bahçesinde 44 yaşındaki Iriskulov adlı hayvanat bahçesi görevlisi sabaha karşı 05.00 sıralarında kız arkadaşına video çekmek için aslanların kafesine girdi. Kafesin kilidini açarak içeri giren 44 yaşındaki adama video kaydını başlattıktan kısa bir süre sonra aslanlar saldırdı.

ÇIĞLIK SESLERİ VİDEODA YER ALDI

Iriskulov'un kaydettiği görüntülerde, başlangıçta kendisine yaklaşan üç aslanın oldukça rahat bir tavırla onu izlediği görülüyor. Daha sonrasında adamın çığlık seslerinin arasında hayvanlar tarafından parçalandığı görüntüler yer aldı.

Aslanlardan ikisi kurtarma ekipleri tarafından sakinleştirildi, ancak üçüncüsü vurularak öldürüldü. Diğer hayvanat bahçesi görevlileri saldırıdan saatler sonra Iriskulov'un kalıntılarını buldu. Hayvanat bahçesinden yapılan resmi açıklamada, "Aslanlar onu öldürdü ve vücudunun bir kısmını yedi" ifadeleri yer aldı.