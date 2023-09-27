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    4. Kız arkadaşının ayrılmasını hazmedemedi! "Artık buna ihtiyacım yok" diyerek mutfak bıçağıyla cinsel organını kesti

    Kız arkadaşının ayrılmasını hazmedemedi! "Artık buna ihtiyacım yok" diyerek mutfak bıçağıyla cinsel organını kesti

    27.09.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Rusya'da yaşayan 37 yaşındaki bir adam sevgilisinin kendisinden ayrılmasından sonra sinir krizi geçirdi. Ayrılık konuşmasının ardından mutfağa koşarak bir ekmek bıçağı alan adam cinsel organını kesti. Eski sevgilisi ismi açıklanmayan adamın cinsel organını bıçakla kestiği anlarda "Artık buna ihtiyacım yok" diye bağırdığını söyledi.

    Rusya'nın Moskova şehrinin Biryulyovo Zapadnoye Bölgesi'ndeki dairesinde sevgilisini kendisini terk etmesi üzerine sinir krizi geçiren adam mutfak bıçağıyla cinsel organını kesti. Kız arkadaşı Natalie'nin ayrılmak istediğini söylemesi üzerine kendisinden geçen adam cinsel organının bir kısmını kesmeyi başardı. Onun eylemlerine tanık olduktan sonra dehşete düşen Natalia daireden kaçtı. Ancak kanlar içinde kalan adam onu kapıdan çıkıp merdivenlerden aşağıya inene kadar takip etti.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Şans eseri bir komşu cinsel organından kan damladığını gördü ve ambulans çağırdı. Daha sonra hastaneye kaldırıldı. Raporlar, dikiş atıldıktan sonra tehlikeyi atlattığını iddia ediyor, ancak doktorların penisinde kalıcı hasarı önleyip önleyemediği bilinmiyor.

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