Kız arkadaşının ayrılmasını hazmedemedi! "Artık buna ihtiyacım yok" diyerek mutfak bıçağıyla cinsel organını kesti

Rusya'nın Moskova şehrinin Biryulyovo Zapadnoye Bölgesi'ndeki dairesinde sevgilisini kendisini terk etmesi üzerine sinir krizi geçiren adam mutfak bıçağıyla cinsel organını kesti. Kız arkadaşı Natalie'nin ayrılmak istediğini söylemesi üzerine kendisinden geçen adam cinsel organının bir kısmını kesmeyi başardı. Onun eylemlerine tanık olduktan sonra dehşete düşen Natalia daireden kaçtı. Ancak kanlar içinde kalan adam onu kapıdan çıkıp merdivenlerden aşağıya inene kadar takip etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Şans eseri bir komşu cinsel organından kan damladığını gördü ve ambulans çağırdı. Daha sonra hastaneye kaldırıldı. Raporlar, dikiş atıldıktan sonra tehlikeyi atlattığını iddia ediyor, ancak doktorların penisinde kalıcı hasarı önleyip önleyemediği bilinmiyor.