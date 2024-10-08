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Kızıl Goncalar'da Cüneyt ve Mira'nın yakın ilişkisi tepki çekti! 'Eniştesiyle flört ediyor...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
08.10.2024 10:31
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NOW'ın iddialı yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar yeni sezonla birlikte pazartesi akşamları fırtınalar estirmeye devam ediyor. Yine de yeni bölümlerde çok fazla değişikliğin yaşanması seyirciyi memnun etmedi. Özellikle Kızıl Goncalar'ın 21. bölümünde Mira ve Cüneyt'in yakın ilişki kurması tepkiyle karşılandı.

Kızıl Goncalar'da Cüneyt ve Mira'nın yakın ilişkisi tepki çekti! 'Eniştesiyle flört ediyor...'

Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz'in başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi, yeni sezona bomba bir giriş yaptı. Reytinglerde de yükselen dizi her hafta zirvedeki yerini korumayı başarıyor.

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Geçtiğimiz 20. bölümde Meryem cezaevinde bıçaklanıp komaya girmesiyle işler iyice sarpa sardı. Vahit Dergah'a darbe yaptı, Zeynep'le evlenmek istese de 'Hamileyim' yalanıyla kurtuldu. Finalde anne olan Zeynep kucağında bebekle göründü. Benliğini kaybeden Cüneyt ise kendini sokaklara atıp kayboldu.

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Pazartesi akşamı yayınlanan 21. bölümde ise herkes Cüneyt'in nerede olduğunu merak ederken Levent'in kızı Mira, Cüneyt'in yerini buldu fakat babasına bile nerede olduğunu söylemedi. Bir kütüphanenin çalışanıyla birlikte yaşamaya başlayan Cüneyt ve Mira'nın yakınlığı dikkatlerden kaçmadı. Kimseye dokunmayan Cüneyt'in Mira'ya dokunması ise seyircileri kızdırdı.

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Bir sezondur Cüneyt'in Zeynep'e dokunmasını bekleyen seyirci, yeni bölümde sık sık Mira ve Cüneyt'in sahnelerini izlemek istemediklerini söyledi. Mira'nın eniştesi Cüneyt'e hiç masum bakmadığını, ona aşık olduğunu belirtti.

Sosyal medyadan gelen yorumlardan bazıları...

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