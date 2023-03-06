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Kızılcık Şerbeti dizisinde şimdi de 'alkollü-alkolsüz kolonya' sahnesi gündemde... "Abartı bir sahne olmuş"

06.03.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde zorla imam nikahı sahnesinden sonra 'alkolsüz kolonya' sahnesi gündemde...

Kızılcık Şerbeti dizisinde şimdi de 'alkollü-alkolsüz kolonya' sahnesi gündemde... "Abartı bir sahne olmuş"

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' dizisi bazı sahneleriyle tepki çekiyor. Daha önce zorla imam nikahı sahnesiyle gündeme gelen dizi bu kez 'alkolsüz kolonya' tartışmasıyla sosyal medyada gündeme geldi.

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrollerinde yer aldığı dizide eve gelen misafirlerin ellerine kolonya döküleceği sırada kolonya ile ilgili geçen diyalog dikkat çekti.

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Gelen kolonyaya "Alkollü mü?" sorusunu yöneltince, bir diğer oyuncu "Tüm kolonyalar alkollü olmuyor mu zaten?" cevabını verdi.

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Ardından, "Yok alkosüzü de var" deyince, tekrar soru soran Doğa karakteri "Ben bilmiyordum, alkol olunca ne oluyor ki?" dedi. Oyuncu, "Alkol dinimizde haram, ha içmişsin ha eline sürmüşsün. Alkolsüzü varken ne hacet" yanıtını verdi.

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Diğer bir oyuncu ise "İçiniz rahat olsun, biz alkolsüz kolonya sipariş etmiştik ama gelemedi henüz. Ama bunun da alkolünü sıfırladık. Tuz bastık içine yani. Rahat rahat dökün" ifadelerini kullandı.

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KIZILCIK ŞERBETİ'NİN O SAHNESİNE TEPKİ YAĞDI

Bu sahneler sosyal medyada tepki çekti. İzleyiciler "Muhafazakar bir ailede büyüdüm böyle saçma bir şey görmedim", "Neden muhafazakar insanlar cahil gösteriliyor böyle saçma bir şey olabilir mi?", "Abartı bir sahne olmuş", "Muhafazakar insanları bu şekilde tuhaf günahlar uydurarak toksik göstermekle ne elde ediliyor" diyerek tepki gösterdi.

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Barış Kılıç Müjde Uzman ele doğukan güngör

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