Kızılcık Şerbeti'ne Yalı Çapkını'ndan destek... RTÜK kararı gündemde

SHOW TV'nin son sezonda ortalığı kasıp kavuran dizisi Kızılcık Şerbeti, gündemden düşmüyor. Dizide yer alan sahneler dolayısıyla RTÜK'ün soruşturma başlatması ve yapıma uzun süreli bir ceza vermesi tüm oyuncuları ayağa kaldırdı.

Diziye ve arkadaşlarına destek çıkan isimlerden bir tanesi de Yalı Çapkını dizisinin yönetmeni oldu.

Para cezasının yanı sıra Kızılcık Şerbeti'nin 5 hafta yayında olmayacağı haberi kanala tepbliğ edilince sosyal medyada yeniden ayağa kalktı.

Yalı Çapkını dizisi yönetmeni en büyük rakibi diziye destek olarak "Sansüre karşıyız derken yayın durdurma cezası barbarlıktır" dedi.



