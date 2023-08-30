Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan müjdeli paylaşım! "Yetmedi mi artık"

Çalkantılı yayın hayatı ve işlediği konu ile gündemde olan Kızılcık Şerbeti, yeni sezonda da tüm heyecanıyla devam edecek. Doğa'nın Fatih ile ilgili gerçekleri ortaya dökmesiyle birlikte sezon finaline giren Kızılcık Şerbeti, yeni sezon çekimlerine başladı.

Dizide baş karakter olan Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla sevenlerine müjdeyi verdi.

Kızılcık Şerbeti'nin ikinci sezon çekimlerine başlandığını yalıdan bir fotoğrafla duyuran ünlü oyuncunun paylaşımı gündem oldu.

Karakoç'un paylaşımının ardından dizinin diğer oyuncularından da paylaşımlar ardı ardına geldi.

Büyük heyecanla beklenen dizinin yayın tarihi henüz belli değil. Eylül ayı içerisinde başlaması tahmin edilen Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

RTÜK CEZASI İPTAL EDİLDİ

Kızılcık Şerbeti dizisi gerdek gecesi sahnesi nedeniyle uzun süre konuşulmuş ve daha sonrasında RTÜK'ten beş bölüm yayın durdurma cezası almıştı.

Açıklanan yeni karara göre Kızılcık Şerbeti'nin RTÜK cezası iptal edildi.

Karar hem dizi kadrosu hem de izleyiciler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.



