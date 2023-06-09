Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu Karakoç Armağan Çağlayan'a konuştu! "Türkiye'nin en çok tartışılan işinde..."

Son dönemin en çok konuşulan dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nursema rolünde olan Ceren Yalazoğlu Karakoç, Armağan Çağlayan'a konuk oldu.

Küçük bir yerde büyüdüğünü belirten Yalazoğlu, çocukken sanatla iç içe yaşadığını ifade etti.

KIZILCIK ŞERBETİ İTİRAFI

"Türkiye'nin en tartışılan işinde başrol oynuyorsunuz bunun böyle olacağını senaryo okurken tahmin etmiş miydiniz?" diye soran Çağlayan'a güzel oyuncu "Bize 5 bölüm gelmişti okurken heyecanlandım ses getireceğini bekliyordum ama bu kadar büyük bir kitleye ulaşacağını beklemiyordum. Hayal etmediğim bir noktaya ulaştı" yanıtını verdi.

"KARİYERİMDE BİR SIÇRAMA..."

Kariyerinde bir sıçrama yaşadığını söyleyen Yalazoğlu, Nursema'nın çevresinde olmayan bir karakter olduğunu dile getirdi. Oyuncu "Kapalı açık muhafazakarlıktan ziyade evde baskılanmış bir kız olarak yaklaşmaya çalıştım. Bu çevremde vardı, bunu gözlemlemem daha kolaydı. Okumuş ama baskılanmış bir kadından yola çıktım" dedi.

