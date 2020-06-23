Kızlık zarı bozulmadan hamile kalmak mümkün mü?

Kızlık zarı, tıpta hymen ismiyle de bilinen ve döl yatağının girişini saran bir yapıdır. Zarın genellikle ince bir dokudan oluştuğu tahmin edilir. Ancak hymen, ağız içini andıran mukozalı bir dokuya sahiptir ve üzerinde ince kılcar damarlar yer alır. Zarın, vajina girişini mikroplardan ve enfeksiyonlardan korumak dışında bilinen bir özelliği yoktur. Ancak kızlık zarı, kadının bekareti ile bağdaştırıldığı için toplum tarafından büyük bir önem arz eder. Zarın ilk cinsel deneyim esnasında kanaması, kadının bekaretinin var olduğuna işarettir. Ancak kanamaması durumunda bekaret durumu dışında kızlık zarının yapısı da dikkate alınmalıdır.
Anatomik olarak kızlık zarı bozulmadan hamilelik oluşması mümkün değildir. Çünkü gebeliğin oluşması için mutlaka kadın vajinasına erkeğin penisinin girişiyle tam birleşmenin sağlanmış olması gerekir. Bu durumda kızlık zarı mutlaka yırtılacaktır. Ayrıca tam birleşmenin sağlanmasında bile gebelik oluşumu
%100 kesin değildir. Gebelik ihtimalinin artırılması için mutlaka ovulasyon dönemlerinde ilişkiye girilmelidir.
Ayrıca:
Vajina ile penisin birbirine çıplak olarak sürtülmesi durumunda hamile kalma ihtimali doğabilir. Ancak gebeliğin oluşabilmesi için spermin vajen içerisine akıtılması gereklidir. Ayrıca haz anında gelen zevk suyundan da hamile kalınabilir. Çünkü erkeğin zevk suyu, sperm kanallarından geldiği için içerisinde bir miktar sperm barındırabilir. Ancak tüm bu durumların yaşanma ihtimali
1000'de bir olacak kadar düşük bir ihtimaldir. Bunun dışında kıyafetler üzerinden veya iç çamaşırları üzerinden boşalma gerçekleştiğinde hamilelik riski oluşmayacaktır.
Dikkat edilmesi gereken hususlar:
24-72 saat içinde alınması gerekir. Ancak her geçen gün koruyucu etkisini kaybeder.
Kızlık zarı bozulmadan düşük yapılması çok düşük bir ihtimaldir. Ancak normal ilişki dışında bir gebelik gerçekleşmişse ve gebeliğin ilk haftalarında düşük gerçekleşiyorsa olabilme ihtimali vardır. Ayrıca Türkiye'de henüz düşük yapmak için kullanılabilecek bir ilaç yoktur ve dolayısıyla farklı ilaçlar reçete edilemez. Kürtaj esnasında kızlık zarının bozulmaması da mümkün değildir.
Tam cinsel birliktelik yaşamadan hamile kalan kadının doğumu, diğer normal veya sezaryen doğumlardan farklı değildir. Gebeliğin son aylarına doğru, bebeğin anne karnındaki pozisyonuna bağlı olarak normal veya sezaryen doğuma karar verilir. Ayrıca doğum esnasında esnek kızlık zarının yırtılacağı bilinmelidir.
Kızlık zarının tamiri istenilen her zaman yapılabilir. Cinsel ilişkiden bir gün sonra yapılabileceği gibi 2-3 çocuk doğumundan sonra da yapılabilir. Yani zaman açısından sıkıntı yoktur. Ancak yeni evlenecek olan bir kadın, geçici tamir istiyorsa mutlaka düğün gününe 1 hafta veya 2-3 gün kala cerrahi işlem yaptırmalıdır. Kalıcı tamir yöntemini tercih etmişse bir sıkıntı yoktur. Düğünün bir yıl öncesinde bile kızlık zarı onarımı yaptırılabilir.
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