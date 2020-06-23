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Kızlık zarı bozulmadan hamile kalmak mümkün mü?

sebboy sebboy
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kızlık zarı, tıpta hymen ismiyle de bilinen ve döl yatağının girişini saran bir yapıdır.

Kızlık zarı bozulmadan hamile kalmak mümkün mü?

Kızlık zarı, tıpta hymen ismiyle de bilinen ve döl yatağının girişini saran bir yapıdır. Zarın genellikle ince bir dokudan oluştuğu tahmin edilir. Ancak hymen, ağız içini andıran mukozalı bir dokuya sahiptir ve üzerinde ince kılcar damarlar yer alır. Zarın, vajina girişini mikroplardan ve enfeksiyonlardan korumak dışında bilinen bir özelliği yoktur. Ancak kızlık zarı, kadının bekareti ile bağdaştırıldığı için toplum tarafından büyük bir önem arz eder. Zarın ilk cinsel deneyim esnasında kanaması, kadının bekaretinin var olduğuna işarettir. Ancak kanamaması durumunda bekaret durumu dışında kızlık zarının yapısı da dikkate alınmalıdır.

Kızlık Zarı Bozulmadan Hamilelik Mümkün mü?

Anatomik olarak kızlık zarı bozulmadan hamilelik oluşması mümkün değildir. Çünkü gebeliğin oluşması için mutlaka kadın vajinasına erkeğin penisinin girişiyle tam birleşmenin sağlanmış olması gerekir. Bu durumda kızlık zarı mutlaka yırtılacaktır. Ayrıca tam birleşmenin sağlanmasında bile gebelik oluşumu

%100 kesin değildir. Gebelik ihtimalinin artırılması için mutlaka ovulasyon dönemlerinde ilişkiye girilmelidir.

Ayrıca:

  • Erkeğin sperm, kadının ise yumurta kalitesi de hamilelik oluşumunda büyük bir önem taşır.
  • Çok nadir olmakla birlikte esnek kızlık zarı olan kadınlarda tam birleşme sağlansa bile kızlık zarı yırtılmadan gebelik oluşabilir.
  • Ancak esnek zar, doğum esnasında gerilmeden ve ağrıdan dolayı yırtılacaktır.
  • Bakireyken hamile kalma belirtileri ise diğer normal gebeliklerden farklı değildir. Mide bulantısı, kusma, sık idrar yapımı, baş dönmesi gibi çeşitli şikayetler hissedilebilir.

Sürtünme ile Hamile Kalınır mı?

Vajina ile penisin birbirine çıplak olarak sürtülmesi durumunda hamile kalma ihtimali doğabilir. Ancak gebeliğin oluşabilmesi için spermin vajen içerisine akıtılması gereklidir. Ayrıca haz anında gelen zevk suyundan da hamile kalınabilir. Çünkü erkeğin zevk suyu, sperm kanallarından geldiği için içerisinde bir miktar sperm barındırabilir. Ancak tüm bu durumların yaşanma ihtimali

1000'de bir olacak kadar düşük bir ihtimaldir. Bunun dışında kıyafetler üzerinden veya iç çamaşırları üzerinden boşalma gerçekleştiğinde hamilelik riski oluşmayacaktır.

Sürtünme ile Hamile Kalmamak için Öneriler

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

  • Henüz tam bir cinsel deneyim yaşamayan çiftler, cinsel hayatlarında istenmeyen bir durumla karşılaşmamak için mutlaka korunma yöntemlerini bilmelidir. Prezervatif, sürtünme ile ilişki yaşandığı zamanlarda bile kullanılmalıdır. Çünkü prezervatif, istenmeyen gebelikleri önlemekle birlikte cinsel yolla bulaşabilecek enfeksiyonların da önüne geçer.
  • Her ilişkiden sonra vajinal bölgenin bol su ile yıkanması gereklidir.
  • Eğer sürtünme ile ilişki sonrası gebelik oluşabileceğinden endişe duyuluyorsa, önlem almak için ertesi gün hapı alınabilir. Ancak ertesi gün hapları, yüksek miktarda östrojen ve progesteron hormonu ihtiva ettikleri için gerçekten istenmeyen bir gebelik tehlikesi karşısında ve yılda 1-2 defadan fazla alınmamalıdır. Aksi takdirde adet döngüsünde birtakım düzensizliklere neden olabilir. Etkili olabilmesi için ilk

24-72 saat içinde alınması gerekir. Ancak her geçen gün koruyucu etkisini kaybeder.

Kızlık Zarı Bozulmadan Bebek Düşer mi?

Kızlık zarı bozulmadan düşük yapılması çok düşük bir ihtimaldir. Ancak normal ilişki dışında bir gebelik gerçekleşmişse ve gebeliğin ilk haftalarında düşük gerçekleşiyorsa olabilme ihtimali vardır. Ayrıca Türkiye'de henüz düşük yapmak için kullanılabilecek bir ilaç yoktur ve dolayısıyla farklı ilaçlar reçete edilemez. Kürtaj esnasında kızlık zarının bozulmaması da mümkün değildir.

Kızlık Zarı Delinmeden Hamile Olan Biri Nasıl Doğum Yapar?

Tam cinsel birliktelik yaşamadan hamile kalan kadının doğumu, diğer normal veya sezaryen doğumlardan farklı değildir. Gebeliğin son aylarına doğru, bebeğin anne karnındaki pozisyonuna bağlı olarak normal veya sezaryen doğuma karar verilir. Ayrıca doğum esnasında esnek kızlık zarının yırtılacağı bilinmelidir.

Kızlık Zarı Doğum Sonrası Tamir Edilebilir mi?

Kızlık zarının tamiri istenilen her zaman yapılabilir. Cinsel ilişkiden bir gün sonra yapılabileceği gibi 2-3 çocuk doğumundan sonra da yapılabilir. Yani zaman açısından sıkıntı yoktur. Ancak yeni evlenecek olan bir kadın, geçici tamir istiyorsa mutlaka düğün gününe 1 hafta veya 2-3 gün kala cerrahi işlem yaptırmalıdır. Kalıcı tamir yöntemini tercih etmişse bir sıkıntı yoktur. Düğünün bir yıl öncesinde bile kızlık zarı onarımı yaptırılabilir.

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