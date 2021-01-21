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Klasik sporlardan sıkıldıysanız bu liste tam size göre! Mantığın sınırlarını zorlayan birbirinden eğlenceli sporlar

Seray Üstün Seray Üstün 21.01.2021 14:33 | Son Güncelleme:
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Klasik sporlardan sıkıldıysanız bu liste tam size göre! Mantığın sınırlarını zorlayan birbirinden eğlenceli sporlar

Eski sporlardan bıktınız ve biraz sıra dışı bir şey mi arıyorsunuz? Deniz seviyesinden 5.000 metre yükseklikte gömleğinizi ütülemeye veya sınırlı bir süre ile yaklaşık 570 solucanı yerden uzaklaştırmaya ne dersiniz? Kulağa garip gelse de, her yıl dünyanın her yerinden yüzlerce insan bu sporların neşesini Dünya Şampiyonası'nda yarışmak ve yakalamak için bir araya geliyor. Sizler için geleneksel spor algılamalarına meydan okuyacak 10 tuhaf spor etkinliklerinin bir listesini hazırladık.

Spor denildiğinde pek çoğumuzun aklına futbol, basketbol, voleybol ya da masa tenisi gibi eylemler gelir. Sporun en uç noktası ise ülkemizde belki de satranç olarak algılanır. Ancak dünyada durumlar biraz daha faklıdır. Çünkü birbirinden değişik onlarca spor kitleleri peşinden sürüklemeyi başarmıştır. İşte karşınızda en ilginç spor müsabakaları...

PEYNİR YUVARLAMA

peynir yuvarlama

Her yıl 9 Libre ağırlığındaki bir tur peynir İngiltere'deki Gloucester yakınlarındaki Cooper's Hill'in tepesinden aşağıya bırakılıyor ve yarışmacılar onu kovalıyor. Saatte 70 km/saat hıza ulaşabilen peyniri yakalama şansı ise yarışmacılar için bir hayli düşüktür. Bitiş çizgisini ilk geçen kişi peyniri kazanır. Bu yarışmaya katılmaya karar verirseniz, son derece dikkatli olmalısınız çünkü Cooper Hill'in düz olmayan yüzeyi ciddi yaralanmalara neden olabilir.

SATRANÇ BOKSU

satranç boksu

Hollandalı sanatçı İepe Rubingh tarafından icat edilen satranç boksu, başlangıçta bir spordan çok bir sanat performansı olarak düşünülüyordu. Günümüzde oyun 11 turdan oluşuyor. 11 tur içinde sporcular 6 tur satranç ve 5 tur boks maçı yapıyor. Yarışmacı, ringde nakavt veya tahtada şah mat yaparak kazanabilir.

AYAK PARMAĞI GÜREŞİ

ayak parmağı güreşi

Staffordshire'da yaşayan bir grup insanın sadece İngilizlerin kazanabileceği bir spor düşünmeye çalıştığı 1976 yılında ortaya çıktı. Bu maç birbirlerinin ayağını en az 3 saniye yere indirmeye çalışan 2 yarışmacının mücadelesini içeriyor. Önce sağ sonra sol ayakla oynanan turlardan oluşuyor. Beraberlik durumunda ise üçüncü tura giriş yapılıyor.

KOYUN SAYMA YARIŞI

KOYUN SAYMA

Koyun sayma yarışmaları son yıllarda Avustralya'da oldukça popüler hale geldi. Bu spor çok dikkat ve keskin bir göz gerektiriyor. Bir kalemden yaklaşık 400 koyun serbest bırakılır ve onları olabildiğince doğru saymaya çalışan 10 yarışmacının yanından geçer. Tam koyun sayısını belirten kişi yarışmanın galibi olur.

SUALTI BOKSU

su altı boksu

Suyun altında oynana boks yüzlerine ve vücuduna sert yumruklar yemek istemeyen kullanıcılar için harika bir seçenektir. Boksörler nefeslerini sualtında bir dakika boyunca tutmalıdır. Bu nefes tutma işlemi 3 tur boyunca devam eder. Yarışmacılar rauntlar arasında biraz hava almak için yüzeye çıkmalıdır.

BATAKLIKTA ŞNORKELLE YÜZME

şnorkelli yüzme

Bataklıkta şnorkelli yüzme, muhtemelen dünyadaki en tuhaf sporlardan biridir. Her yıl Ağustos ayında dünyanın dört bir yanından yüzlerce yüzücü, Dünya Bataklık Şnorkelle Yüzme Şampiyonalarında yarışmak için Galler'deki küçük Llanwrtyd Wells kasabasında toplanır. Yarışmacıların şnorkel ve palet giymeleri ve 2 uzunlukta hendekleri geleneksel yüzme vuruşlarını kullanmadan tamamlamaları gerekmektedir.

EŞ TAŞIMA

eş taşıma

Finlandiya'nın küçük kasabası Sonkajarvi'de eş taşıma sporu doğdu. Erkek yarışmacılar engelli parkurda her biri eşlerini sırtlarında taşırken yarışırlar. Eş taşımanın tarihi, 19. yüzyıldan kalma Hırsız Ronkainen efsanesine dayanmaktadır. Rivayetlerden birine göre, Hırsız Ronkainen ve çetesinin üyeleri yiyecek çalıyorlardı ve komşu köylerden kadınlar kaçarken omuzlarında taşıyorlardı. Eş Taşıma Dünya Şampiyonaları her yıl Finlandiya'da düzenlenir ve kazanan, karısının ağırlığının eşdeğerinde bira alır.

SOLUNCAN ÇIKARTMA

solucan çıkartma

Solucan çıkartma sporunda yarışmacılara 3 metrekarelik bir arsa verilir. Bu sporun temel amacı ise 30 dakika içinde yerden mümkün olduğunca çok sayıda solucan çıkartılmasıdır. 2009 Dünya Solucan Çıkartma Şampiyonası'nda 567 solucanı yüzeye çıkaran 10 yaşındaki Sophie Smith'e aittir.

KABARCIK FUTBOLU

KABARCIK FUTBOLU

Bu spor ilk olarak 2011 yılında Norveç'te icat edildi. Oyuncuların üst vücutları ve başlarışişirilebilir baloncuklarla kaplıdır. Bir maç, her biri en fazla 5 oyuncudan oluşan 2 takım tarafından oynanır. Oyunun kurallarına göre, her takımın oyun sırasında her zaman sahada en az bir kadın oyuncusunun olması gerekir.

BAMBU DRİFT YARIŞI

BAMBOO DRİFT

Bambu drift yarışı, Güneybatı Çin'in Guizhou eyaletinde popüler bir spordur. Yarışmacılar uzun bir bambu direğin üzerinde duruyor ve kürek olarak ince bir bambu çubuğu kullanıyor. Başlangıçta Çin’de spor olmayan bu eylem ulaşım aracı olarak kabul görüyordu. Günümüzde, bambu genellikle daha dayanıklı, benzer görünümlü yeşil cam elyaf direklerle değiştirilir.


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