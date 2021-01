Klasik sporlardan sıkıldıysanız bu liste tam size göre! Mantığın sınırlarını zorlayan birbirinden eğlenceli sporlar

Her yıl 9 Libre ağırlığındaki bir tur peynir İngiltere'deki Gloucester yakınlarındaki Cooper's Hill'in tepesinden aşağıya bırakılıyor ve yarışmacılar onu kovalıyor. Saatte 70 km/saat hıza ulaşabilen peyniri yakalama şansı ise yarışmacılar için bir hayli düşüktür. Bitiş çizgisini ilk geçen kişi peyniri kazanır. Bu yarışmaya katılmaya karar verirseniz, son derece dikkatli olmalısınız çünkü Cooper Hill'in düz olmayan yüzeyi ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bataklıkta şnorkelli yüzme, muhtemelen dünyadaki en tuhaf sporlardan biridir. Her yıl Ağustos ayında dünyanın dört bir yanından yüzlerce yüzücü, Dünya Bataklık Şnorkelle Yüzme Şampiyonalarında yarışmak için Galler'deki küçük Llanwrtyd Wells kasabasında toplanır. Yarışmacıların şnorkel ve palet giymeleri ve 2 uzunlukta hendekleri geleneksel yüzme vuruşlarını kullanmadan tamamlamaları gerekmektedir.

EŞ TAŞIMA

Finlandiya'nın küçük kasabası Sonkajarvi'de eş taşıma sporu doğdu. Erkek yarışmacılar engelli parkurda her biri eşlerini sırtlarında taşırken yarışırlar. Eş taşımanın tarihi, 19. yüzyıldan kalma Hırsız Ronkainen efsanesine dayanmaktadır. Rivayetlerden birine göre, Hırsız Ronkainen ve çetesinin üyeleri yiyecek çalıyorlardı ve komşu köylerden kadınlar kaçarken omuzlarında taşıyorlardı. Eş Taşıma Dünya Şampiyonaları her yıl Finlandiya'da düzenlenir ve kazanan, karısının ağırlığının eşdeğerinde bira alır.

SOLUNCAN ÇIKARTMA

Solucan çıkartma sporunda yarışmacılara 3 metrekarelik bir arsa verilir. Bu sporun temel amacı ise 30 dakika içinde yerden mümkün olduğunca çok sayıda solucan çıkartılmasıdır. 2009 Dünya Solucan Çıkartma Şampiyonası'nda 567 solucanı yüzeye çıkaran 10 yaşındaki Sophie Smith'e aittir.

KABARCIK FUTBOLU

Bu spor ilk olarak 2011 yılında Norveç'te icat edildi. Oyuncuların üst vücutları ve başlarışişirilebilir baloncuklarla kaplıdır. Bir maç, her biri en fazla 5 oyuncudan oluşan 2 takım tarafından oynanır. Oyunun kurallarına göre, her takımın oyun sırasında her zaman sahada en az bir kadın oyuncusunun olması gerekir.