Klasik sporlardan sıkıldıysanız bu liste tam size göre! Mantığın sınırlarını zorlayan birbirinden eğlenceli sporlar

Spor denildiğinde pek çoğumuzun aklına futbol, basketbol, voleybol ya da masa tenisi gibi eylemler gelir. Sporun en uç noktası ise ülkemizde belki de satranç olarak algılanır. Ancak dünyada durumlar biraz daha faklıdır. Çünkü birbirinden değişik onlarca spor kitleleri peşinden sürüklemeyi başarmıştır. İşte karşınızda en ilginç spor müsabakaları...

PEYNİR YUVARLAMA

Her yıl 9 Libre ağırlığındaki bir tur peynir İngiltere'deki Gloucester yakınlarındaki Cooper's Hill'in tepesinden aşağıya bırakılıyor ve yarışmacılar onu kovalıyor. Saatte 70 km/saat hıza ulaşabilen peyniri yakalama şansı ise yarışmacılar için bir hayli düşüktür. Bitiş çizgisini ilk geçen kişi peyniri kazanır. Bu yarışmaya katılmaya karar verirseniz, son derece dikkatli olmalısınız çünkü Cooper Hill'in düz olmayan yüzeyi ciddi yaralanmalara neden olabilir.

SATRANÇ BOKSU

Hollandalı sanatçı İepe Rubingh tarafından icat edilen satranç boksu, başlangıçta bir spordan çok bir sanat performansı olarak düşünülüyordu. Günümüzde oyun 11 turdan oluşuyor. 11 tur içinde sporcular 6 tur satranç ve 5 tur boks maçı yapıyor. Yarışmacı, ringde nakavt veya tahtada şah mat yaparak kazanabilir.