Klavyeli Blackberry Key2 LE gözüktü

Blackberry’i ünlü eden QWERTY klavyeli telefon tasarımı, şirketle beraber yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Şimdi ise haziran ayında duyurulan KEY2’nin ardından şimdi de LE versiyon için dedikodular dönmeye başladı. Hatta bu telefonun da duyurulacağı düşünülen 30 Ağustos tarihli IFA basın davetiyeleri Blackberry tarafından resmen gönderilmişti.

Ve nihayetinde orta seviye KEY2’nin daha ucuz versiyonu için render fotoğraflar sızdırıldı. Yukarıda gördüğünüz görsellerin cihaza ait olduğu iddia ediliyor ve abisine oldukça benziyor.

Modelin tasarımsal olarak ana modelden farklarından birisi renk seçenekleri olacak. Yalnızca siyah ve gümüş seçeneklerini sunan KEY2’nin aksine KEY2 LE‘de; siyah, mavi, bakır ve kırmızı opsiyonları bulunacak.

Teknik özellikler tarafında ise elbette bazı kırpmalar mevcut. Snapdragon 636 çipset, 4 GB RAM, 64 GB depolama, 13 + 5 MP arka kamera ve 3000 mAh batarya temel detaylardan olacak. 4.5 inçlik Sharp’ın ürettiği panelin değişiklik göstermesi beklenmezken, Android 8.1 Oreo ile kutudan çıkacağını da hatırlatalım.

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