Knives Out’tan ilk fragman geldi

Yönetmen Rian Johnson’ın, gizemli bir cinayeti ele aldığı yeni filmi Knives Out ilk fragmanıyla sinemaseverlerin karşısına çıktı. Yönetmen, bir hayli tartışılan Star Wars: The Last Jedi’ın ardından Knives Out filmiyle izleyicilerin gönlünü kazanmaya çalışacak. Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon, Katherine Langford, Lakeith Stanfield, Jaeden Martell ve Christopher Plummer gibi önemli isimleri bir araya getiren film, bu kadroyla beklentileri zirveye taşıdı. Yönetmen, filmle ilgili olarak "Alfred Hitchcock ile Agatha Christie'nin buluşması" tanımını kullandı.

yaş gününü kutladıktan hemen sonra öldürülen suç romanı yazarı Harlan Thrombey’nin cinayetini araştıran Dedektif Benoit Blanc’ın hikayesini, Thrombey’nin tanıdıklarıyla görüşmelerini izleyeceğiz. Filmde Captan America rolüyle hafızalara kazınan Chris Evans’ı küfürbaz tanık, son James Bond Daniel Craig’i ise dedektif rolünde izleyeceğiz. Knives Out, ABD’de 17 Kasım’da gösterime girecek. Türkiye vizyon tarihi ise henüz belli değil.