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  4. Kobra Murat, torununun doğum gününde para saçtı! Çocuğu ittirmişti... "Paraları çaldı"

Kobra Murat, torununun doğum gününde para saçtı! Çocuğu ittirmişti... "Paraları çaldı"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
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"18 kilo altınım var" açıklamasıyla uzun süre gündemde kalan 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, torununa Barbie konseptli doğum günü partisi düzenledi. Düğün gibi partide para saçan Kobra Murat'ın paraları toplamak isteyen çocuğa tavrı ise tepki çekti.

Kobra Murat, torununun doğum gününde para saçtı! Çocuğu ittirmişti... "Paraları çaldı"

'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler gerek yatırım açıklamaları gerek evi gerekse servetine dair sözleriyle gündemden düşmüyor.

Sürekli altına yatırım yaptığı için eşinin kendisine kızdığını söyleyen Kobra Murat daha önce "Trilyonluk insanım ben. 2 tane altın kasamız var. 18 kilo altınımız var. Eşim, 'artık altın yaptırma kasalar almıyor' diyor. Karım, benim ve çocuklarımın üzerinde paralar var. Kızıma yazlık, çocuklarıma evler aldım. 18 tane evim, 4 tane de yazlığım var" diyerek olay olmuştu.

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Kobra Murat bu sefer de torununa yaptığı doğum günü partisiyle adından söz ettirdi. Mynet ve 2. Sayfa'nın haberine göre; Kobra Murat'ın düğün gibi partide etrafa saçtığı paralar dikkat çekti.

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Yere saçılan paraları küçük bir çocuk toplamak istediğinde ise Kobra Murat çocuğa kızarak bunu engelledi. O anlar sosyal medyada "Ne çirkin davranış" denilerek eleştirildi.

"PARALARI ÇALDI"

Kobra Murat eleştiriler sonrası açıklama yaparak "Ceylin Alanur’un yaş günü partisi buradaki ittiğim çocuk benim kuzenimin oğlu, halamın torunu. 20 kere Edirne’den gelen saz gurubunun orkestranın kazanacağı paraları çaldı. Kuzenime ‘Yapmasın, ayıp insanlar para kazanmak için geldi, çalmasın yerden paraları’ dememe rağmen bütün atılan paraları çaldı. En son ben de onu sahneden itelemek zorunda kaldım. Yanlış anlaşıldıysam özür diliyorum sizlerden canlarım." dedi.

Ekran Alıntısı


Express


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Kobra Murat
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