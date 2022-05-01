HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli'de bayramda ulaşım ücretsiz

Kocaeli'de bayramda ulaşım ücretsiz

01.05.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Kocaeli'de bayramda ulaşım ücretsiz

Vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü 00.00 ile son günü 4 Mayıs Çarşamba günü 00.00’a kadar 3 gün boyunca ücretsiz ulaşımdan yararlanabilecek. Ücretsiz ulaşım, Ramazan Bayramı süresince deniz ulaşımı, belediye otobüsleri ve tramvay için geçerli olacak.

9a55745d-d782-4fe7-a96f-46409ba13986

Toplu taşıma araçları, Eko-mobil ve kocaeli.bel.tr adreslerinde belirtilen pazar tatil sefer saatlerine göre çalışacak. Ulaşım Park’a ait Hat 200 İzmit-Kartal, Hat 250 Otogar-Sabiha Gökçen, Hat 250G Gebze Otogar-Sabiha Gökçen Havaalanı ve Hat 700 hatları ise ücretli şekilde hizmet vermeye devam edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saldırı hazırlığındaydılar! Etkisiz hale getirildilerSaldırı hazırlığındaydılar! Etkisiz hale getirildiler
Rus timi böyle pusuya düşürüldü!Rus timi böyle pusuya düşürüldü!
ABD'den kritik karar! 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilkABD'den kritik karar! 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

''Taraftarlar, futbolcularımız Floranus ve Boffin'e vurdu''

''Taraftarlar, futbolcularımız Floranus ve Boffin'e vurdu''

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru gündem oldu! "Eşim kıllarımı yolup geceleri..."

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru gündem oldu! "Eşim kıllarımı yolup geceleri..."

Sır perdesi aralanıyor! Korkunç ses kaydı dosyaya girdi

Sır perdesi aralanıyor! Korkunç ses kaydı dosyaya girdi

İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

Putin ortadan kaybolacak! 'Rusya'nın kontrolünü devretti'

Putin ortadan kaybolacak! 'Rusya'nın kontrolünü devretti'

Bayramda hava nasıl olacak?

Bayramda hava nasıl olacak?

İlginizi Çekebilir

30 yaşında, 57 çocuğu var! “Flört hayatımı etkiliyor”

30 yaşında, 57 çocuğu var! “Flört hayatımı etkiliyor”

Ölüm haberine bu tepkiyi vermiş! Aylar sonra ortaya çıktı

Ölüm haberine bu tepkiyi vermiş! Aylar sonra ortaya çıktı

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

Seks oyuncağı mesanesine sıkıştı! Fark etmedi ama...

Seks oyuncağı mesanesine sıkıştı! Fark etmedi ama...

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.