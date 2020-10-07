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Kocaeli'de kötü koku vatandaşları ayağa kaldırdı! Kaymakam devreye girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 00:28 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nde bir firmada depolanan kömürlerin yanması nedeniyle yayılan kokuya tepki gösteren vatandaşlar eylem yapıp araç giriş çıkışını engelledi. Vatandaşlar, olay yerine gelen Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan'ın açıklamasından sonra dağıldı.

Kocaeli'de kötü koku vatandaşları ayağa kaldırdı! Kaymakam devreye girdi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve bir süre önce taşınmasına karar verilen Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir firmanın depolama alanında bulunan kömür yığını alevlere teslim oldu.

150 KİŞİLİK GURUP EYLEM YAPTI

Çıkan yangın nedeni ile yayılan kötü koku ilçede vatandaşları harekete geçirdi. Kokudan rahatsız olan yaklaşık 150 kişilik bir grup, sanayi bölgesine gelerek eylem yaptı.

Vatandaşlar sanayi bölgesine araç giriş ve çıkışlarını engelledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşlara dağılmaları konusunda uyarılarda bulundu.

KAYMAKAM VATANDAŞLARI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Daha sonra bölgeye gelen Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, eylem yapan vatandaşlarla konuşarak sakinleştirmeye çalıştı. Kokunun yayılmasına neden olan firmaya 88 bin TL ceza kesildiğini söyleyen Kaymakam Alkan, yangının söndürülmesi için çalışmaların devam ettiğini belirterek vatandaşlardan sabırlı olmalarını istedi. Kaymakam Alkan’ın yaptığı açıklamaların ardından vatandaşlar bölgeden ayrıldı. (İHA)

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