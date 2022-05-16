Kocaeli'nde Aynur Doğan konseri ilçe belediyesi tarafından iptal edildi! Kılıçdaroğlu tepki gösterdi

Kocaeli'nde 20 Mayıs'ta Derince Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşmesi planlanan Aynur Doğan konseri Derince Belediyesi tarafından iptal edildi.

"DETAYLI İNCELEME SONUCU UYGUN OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ"

Derince Belediyesi tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada "İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir." denildi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN AYNUR DOĞAN'A DESTEK!

Sosyal medya hesabından Doğan’ın, şarkısını paylaşan CHP lideri, şu ifadeleri kullandı: “Gece müzik yasak. Gençler KPOP seviyor, yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP. Geceye Dar Hejiroke iyi gider…”

BELEDİYEDEN BİR AÇIKLAMA DAHA!

İlk aşamada “Yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edildiği” gerekçesiyle iptal edildiği duyurulan konser için, tepkilerin ardından belediyeden bir açıklama daha geldi; “gerekli izinlerin alınmadığı” ifade edildi.



