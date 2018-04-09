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Kocakarı yöntemi değil, deneyin hıçkırıktan kurtulun

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
SAĞLIK HABERLERİ  | 09.04.2018 02:32 | Son Güncelleme

Hıçkırıktan kurtulmak için çok ilginç yöntemler önerilir. Peki bir anda ortaya çıkan, bize ve zaman zaman da çevremize rahatsızlık veren hıçkırıktan en kolay şekilde kurtulmanın yolu var mı?...

Kocakarı yöntemi değil, deneyin hıçkırıktan kurtulun

Diyaframdan kaynaklandığı bilinen hıçkırığın geçmesi için uzmanlar çok farklı yöntemler öneriyor. Soğuk sudan, kağıt torbaya, buzdan bala kadar pek çok uygulamanın tartışıldığı hıçkırık için hangisinin işe yaradığını ise sanırız denedikten sonra seçebilirsiniz.

100’den fazla bilimsel nedeni tespit edilen hıçkırık anında diyaframda kasılma olur ve bu durum havanın ciğerlerimize dolmasına yol açar. O anda ses telleri de kapandığı için ilginç bir şekilde hıçkırık sesi ortaya çıkar.

Bilimsel araştırmalara göre, hıçkırığa yol açan 100’den fazla tıbbi neden tespit edilmiştir. Bazen ilaçlar, hastalıklar, gazlı içecekler veya hızlı yemek gibi davranışlar hıçkırığın ortaya çıkmasına ve tetiklenmesine neden olabilir.

En uzun süren hıçkırık

Bazı hıçkırıklar gerçekten uzun sürer. En uzun süreli hıçkırık rekoru Amerikalı Charles Osborne’a ait. 1922’de başlayan hıçkırığı hiç durmaksızın 1990’a kadar, yani 68 yıl boyunca devam etti.

Kesekağıdı yöntemi

Hıçkırığı geçirmek için hangi yöntemin iyi olduğu konusunda farklı görüşler mevcut. BBC Dergi’nin haberine göre, yöntemlerin bir kısmı kandaki karbondioksit oranının arttırılmasına dayanıyor. Bu yolla diyaframdaki kasılma engellenebilir. Bunun için nefesinizi tutmanız ya da bir kesekâğıdı içinde nefes alıp vermeniz tavsiye edilir.

Bu yöntemler çoğunlukla işe yaramakla birlikte araştırmacılar nedeni konusunda emin değildir. Bazıları vücudun dikkatini başka şeylere kaydırmanın işe yaradığı, bazıları ise hıçkırığa düşük karbondioksitin yol açmış olabileceği, bu oran yükseldiğinde hıçkırığın sona erdiği görüşünde.

Su yudumlayın, limon ısırın, buz yiyin

Bir diğer hıçkırık giderme yöntemi ise beyinden mideye kadar inen ve nefes almayla yutkunmayı koordine eden vagus sinirinin uyarılmasını içeriyor. Hıçkırma sırasında bu sinir hassas hale gelir; onu uyarma yoluyla beynin dikkatini dağıtmak ve olaylar zincirini kırmak mümkündür. Su yudumlamak, limon ısırmak ve buz yemek yoluyla vagus siniri uyarılabilir. Dilin ucunu çekmek, parmaklarla kulakları tıkamak ya da göz üzerine hafif basınç uygulamak da bu yöntemler arasındadır. Hıçkıran kişiyi korkutmak da aynı işlevi görür.

Kocakarı yöntemi değil

Ancak kendi başımıza uyguladığımız bu yöntemler deneye dayalı bilimsel veriler içermiyor. Fakat bu yöntemlerin tümü fizyolojik olarak hıçkırıkla ilgili bilgilerimizle örtüşüyor ve hiçbirinin bir zararı yok. Yani kocakarı ilacı değiller ve bir daha hıçkırık tuttuğunda denemeye değer yöntemler.

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