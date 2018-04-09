Kocakarı yöntemi değil, deneyin hıçkırıktan kurtulun

Diyaframdan kaynaklandığı bilinen hıçkırığın geçmesi için uzmanlar çok farklı yöntemler öneriyor. Soğuk sudan, kağıt torbaya, buzdan bala kadar pek çok uygulamanın tartışıldığı hıçkırık için hangisinin işe yaradığını ise sanırız denedikten sonra seçebilirsiniz.

100’den fazla bilimsel nedeni tespit edilen hıçkırık anında diyaframda kasılma olur ve bu durum havanın ciğerlerimize dolmasına yol açar. O anda ses telleri de kapandığı için ilginç bir şekilde hıçkırık sesi ortaya çıkar.

Bilimsel araştırmalara göre, hıçkırığa yol açan 100’den fazla tıbbi neden tespit edilmiştir. Bazen ilaçlar, hastalıklar, gazlı içecekler veya hızlı yemek gibi davranışlar hıçkırığın ortaya çıkmasına ve tetiklenmesine neden olabilir.

En uzun süren hıçkırık

Bazı hıçkırıklar gerçekten uzun sürer. En uzun süreli hıçkırık rekoru Amerikalı Charles Osborne’a ait. 1922’de başlayan hıçkırığı hiç durmaksızın 1990’a kadar, yani 68 yıl boyunca devam etti.

Kesekağıdı yöntemi

Hıçkırığı geçirmek için hangi yöntemin iyi olduğu konusunda farklı görüşler mevcut. BBC Dergi’nin haberine göre, yöntemlerin bir kısmı kandaki karbondioksit oranının arttırılmasına dayanıyor. Bu yolla diyaframdaki kasılma engellenebilir. Bunun için nefesinizi tutmanız ya da bir kesekâğıdı içinde nefes alıp vermeniz tavsiye edilir.