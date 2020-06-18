Kocan Kadar Konuş filmine Kanal D'den 'gay' sansürü

Başrolünde Ezgi Mola’nın oynadığı Kocan Kadar Konuş filmindeki bir sahnede geçen 'gay' ifadesi Kanal D tarafından sansürlendi.

Kanal D ekranlarına gelen filmde "ben gay’im" ve "O aileye içgeysi giderim" ifadelerinin sansürlendiği anlaşıldı. Sosyal medyada yer alan videoda filmin orjinal kaydı ve Kanal D'de yayınlanan kaydına yer verildi. Ses kaydında gay kelimesinin geçtiği yerlerin sansürlendiği ortaya çıktı.

Bu durum filmi izleyen sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti! Kanal D'nin sansürüne izleyiciler "Ne gerek vardı bu kadar mı homofobiksiniz" diyerek tepki gösterdi.