MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kocan Kadar Konuş filmine Kanal D'den 'gay' sansürü

Kocan Kadar Konuş filmine Kanal D'den 'gay' sansürü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 09:51 | Son Güncelleme

Başrollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın paylaştığı Kocan Kadar Konuş filmi Kanal D'de yayınlandı. Ancak filmden ziyade filmde yapılan sansür gündem oldu.

Başrolünde Ezgi Mola’nın oynadığı Kocan Kadar Konuş filmindeki bir sahnede geçen 'gay' ifadesi Kanal D tarafından sansürlendi.

Kanal D ekranlarına gelen filmde "ben gay’im" ve "O aileye içgeysi giderim" ifadelerinin sansürlendiği anlaşıldı. Sosyal medyada yer alan videoda filmin orjinal kaydı ve Kanal D'de yayınlanan kaydına yer verildi. Ses kaydında gay kelimesinin geçtiği yerlerin sansürlendiği ortaya çıktı.

Kocan Kadar Konuş ne zaman çekildi? İşte Kocan Kadar Konuş filmi oyuncuları, konusu ve fragmanıKocan Kadar Konuş ne zaman çekildi? İşte Kocan Kadar Konuş filmi oyuncuları, konusu ve fragmanı

Bu durum filmi izleyen sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti! Kanal D'nin sansürüne izleyiciler "Ne gerek vardı bu kadar mı homofobiksiniz" diyerek tepki gösterdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takma zorunluluğu getirildi

İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takma zorunluluğu getirildi

Dr. Serdar Savaş 'Mutlaka ertelenmeli' dedi ve...

Dr. Serdar Savaş 'Mutlaka ertelenmeli' dedi ve...

Survivor Ardahan neden elendi? Acun Ilıcalı'dan eleme açıklaması

Survivor Ardahan neden elendi? Acun Ilıcalı'dan eleme açıklaması

Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Katil baba mezar bile kazmış

Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Katil baba mezar bile kazmış

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!

Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel soluğu sokakta aldı! 'Orman kaçkını gibiyiz'

'Orman kaçkını gibiyiz. Biraz uzaklara...'

Kuşum Aydın'ın vasiyeti: 'Şu şerefsizleri not al...'

Vasiyetini açıkladı! 'Şu şerefsizleri not al...'

Cüneyt Özdemir'in tepki çeken videosu! 'Toplu taşımada yaslarsa...'

Bu sözlere tepki yağdı! 'Toplu taşımada yaslarsa...'

Kerimcan Durmaz'dan Caner Çalışır itirafı: Küs bir şekilde ayrılmayı istemezdim

Kerimcan Durmaz'dan Caner Çalışır itirafı

Survivor Nisa'dan Sercan, Cemal Can ve Evrim itirafı! Nisa'nın sözleri Survivor'a damga vurdu

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, evli mi, eşi kim? İşte Bensu Soral'ın hayat hikayesi

Ablası gibi oyunculuğu seçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.