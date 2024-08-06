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    4. Kocası tarafından ormanda bir ağaca zincirlenerek bağlandı! 40 gün boyunca öylece yardım bekledi... "Konuşamıyordu bile"

    Kocası tarafından ormanda bir ağaca zincirlenerek bağlandı! 40 gün boyunca öylece yardım bekledi... "Konuşamıyordu bile"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.08.2024 10:27
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    Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki ormanlık bir alanda kimliği gizli tutulan Amerikalı bir kadın ağaca zincirlenmiş halde bulundu. Yerel halkın yardım çığlıklarını duyarak polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipleri kadını kurtardı. Kadın kocasının 40 gün önce kendisini ağaca zincirlediğini söyledi.

    Kocası tarafından ormanda bir ağaca zincirlenerek bağlandı! 40 gün boyunca öylece yardım bekledi... "Konuşamıyordu bile"

    MYNET|DIŞ HABERLER Maharashtra eyaletindeki yoğun bir ormanlık alanda 50 yaşındaki bir kadın ağaca zincirlenmiş halde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olduğu doğrulanan kadının 10 yıldır Hindistan'da yaşadığı belirtilirken kimliğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Kadın sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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    KOCASI ZİNCİRLEMİŞ

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    Fiziksel olarak yorgun düşen kadın 40 gün boyunca ağaca zincirlenerek hapsedildiğini ve kocasının kendisini öldürmeye çalıştığını söyledi.

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    Arama kurtarma ekibi olaya ilişkin olarak basına yaptığı açıklamada, "Onu bulduğumuzda ciddi derecede susuz kalmıştı. Günlerdir orada kilitli kaldığı anlaşılıyor. Konuşamıyordu bile" ifadelerini kullandı.

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    Hindistan
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