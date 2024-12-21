Kocasına verdiği yılbaşı hediyesini duyan inanamadı! Sosyal medyadan tepki yağdı: "İhanet hediye ettim"

Bruna Dias isimli bir kadın eşine yılbaşında ilginç bir hediye vermek istedi. Giysi ya da en sevdiği yazarın kitabı yerine Dias eşine bir 'özgürlük gecesi' hediye edeceğini söyledi. 29 yaşındaki kadın sosyal medyadan yaptığı paylaşımında 30 yaşındaki eşi Matheus Caetano'nun izin gecesi hediyesi sayesinde özgürlük hissinin tadını çıkarmasını sağlayacağını umduğunu dile getirdi.

"ONU EVDE BEKLEYECEĞİM"

13'lü yaşlarından beri birbirlerine aşık olduklarını dile getiren Dias, "Fikir Matheus'un isteği üzerine ortaya çıktı. Tatil yemeğinden sonra dışarı çıkıp istediğini yapmak için tam bir özgürlük istiyor. Ayrıca, benden hiçbir 'şikayet' duymadan, ne zaman isterse geri dönebilecek. Bensiz bir gece olacak, o istediği gibi eğlenecek. İstediği kişiyle cinsel ilişkiye girebilir. Ben evde olacağım ve onu bekleyeceğim. Bu ona yeni yıl hediyem" dedi.