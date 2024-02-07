Kocasını öldürmesi için arkadaşına kiralık katil olmayı teklif etmişti! Planı ifşa edildi... Hapishane fotoğraflarını gören tanıyamadı

MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon şehrinde yaşayan 43 yaşındaki Tatyana Remley bir dönemin popüler isimlerinden biriydi. Kocasının servetine sahip olmak için arkadaşına 1.6 milyon sterlin (yaklaşık 61 bin 866 TL) teklif ederek kiralık katil olmasını istediğini itiraf eden Remley'in hapishanede çekilen yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. Hapishaneden geçen 4 yılın ardından Remley'i görenler tanımakta zorlandı.

CİNAYETİ ADIM ADIM PLANLADI

Kocası Mark Remley ile birlikte 26 milyon dolarlık devasa bir mirasa sahip olan sosyetik güzel, kocasını öldürmesi için bir arkadaşından yardım istedi. İki çocuk annesi olan Remley, arkadaşına kiralık katili olması için 1.6 milyon sterlin (yaklaşık 61 bin 866 TL) teklif ederek adım adım cinayeti planladı. Ancak arkadaşı durumu Remley'in kocası Mark'a anlattı ve ikili birlikte polise gidince fenomen isim kıskavrak yakalandı.

Cinayet planını itiraf eden cinayete azmettirme, bir araçta gizli silah taşıma ve halka açık bir yerde dolu bir ateşli silah taşıma suçunu kabul etmesinden sonra 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2025 yılının Haziran ayında yeniden özgürlüğüne kavuşması öngörülen Tatyana Remley'in ortaya çıkan sabıka fotoğrafı şaşırttı.







