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Kocasını onurlandırmak ve göreve kabul edilmesini sağlamak için kendisiyle birlikte iki çocuğunu feda eden kadın: Fukuko

Seray Üstün Seray Üstün
12.04.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci Dünya Savaşı yıllarında pek çok ilginç olay yaşanmıştır. Savaşın karanlık yüzünün gölgesinde onlarca hayat hem kurtulmak için hem de bu korkunç günlerin sona ermesi adına adım atmıştır. Bazıları savaşı bitirmek için kahramanca mücadele ederken bazıları ise bu kahramanlığın arkasındaki isim olmuştur.

Kocasını onurlandırmak ve göreve kabul edilmesini sağlamak için kendisiyle birlikte iki çocuğunu feda eden kadın: Fukuko

Haijimi Fuji, Japon ordusunda görevli bir pilottur. Savaşın en sert dönemlerinde milletini korumak adına hiçbir şeyden korkmadan ön safhalarda mücadele etmiştir. Hatta savaşta Japon topraklarını korumak için kamikaze için gönüllü olarak hava kuvvetlerine başvuruda bulunmuştur. Ancak başvurusu evli ve iki çocuk babası olması nedeniyle reddedilmiştir. Çünkü kamikaze pilotunun bekar olması şartı aranmaktadır. Bu reddedilme Haijime Fuji’yi üzer. Kocasının üzüldüğünü gören eşi Fukuko, tarihe damga vuran ve inanılması güç bir çözüm üretti.

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Fukuko, bir gün Kazuko ve Chieko adlarındaki iki küçük kız çocuğunu ve kendisini boğarak öldürdü. Böylece Fuijii’nin kamikazepilotu olmasının önündeki bütün engeller kalktı. Hajime Fujii bu olayın ardından kamikaze olmak için tekrar dilekçe verdi. Kamikaze olmak için hiçbir engeli bulunmadığından dolayı da kabul edilir ve 28 Mayıs 1945 tarihinde başarılı bir kamikaze dalışı ile vatanına son hizmeti yaparak hayatını kaybeder.

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Japonya
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