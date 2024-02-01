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    4. Kocasının arabasına kendi yüzünün fotoğrafını yerleştirdi! "Beni aldatamazsın" yöntemi gündem oldu

    Kocasının arabasına kendi yüzünün fotoğrafını yerleştirdi! "Beni aldatamazsın" yöntemi gündem oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    01.02.2024 14:48 | Son Güncelleme:
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    41 yaşındaki müzisyen Derek Morris, arabasına projektör takan eşinin ihanet konusundaki önlemini paylaşınca sosyal medyada gündem olmayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı kadının hareketini yaratıcı bulduğunu dile getirirken bazıları ise hareketi güvensizlik olarak nitelendirdi.

    Sosyal medyada 'derekmorrismusic' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Derek Morris isimli bir adam karısının alışveriş çılgınlığının geldiği son noktayı paylaştı. 41 yaşındaki ABD'li adam karısının aldatmasını engellemek için arabasına kendi yüzünün görüntüsünü yansıtan bir projeksiyon yerleştirdi. Genç kadının ihanet önlemi sosyal medyada gündem oldu.

    KAPIYI AÇTIĞINDA GÖRÜNÜYOR

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    Sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde adam kapıyı açtığı anda gözlerini iri bir şekilde açan karısının fotoğrafıyla karşılaşıyor. Fotoğraf seçimi ve yöntemi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu yönteminin eşini aldatmaktan alıkoyabileceğine inanamadım" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten eğlenceli bir fikir. Bunu uygulayacağım" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Aldatma ihanet
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