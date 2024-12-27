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Kocasının fitness eğitmeniyle ilişki yaşadığını öğrendi! Öfkeli eş evi basarak kocasını suçüstü yakaladı: "Evli olduğunu bilmiyordum"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
27.12.2024 07:55
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Çin'in Zhejiang eyaletinin Shaoxing bölgesinde yaşanan bir ihanet olayı Çin'in sosyal medya uygulaması olan Weibo'da paylaşıldıktan sonra kısa sürede gündem yarattı. Kocası Fan Zhen Yu'nun 2 hafta boyunca eve gelmemesi üzerine ismi açıklanmayan eş, kocası ve fitness eğitiminin ilişki yaşadığını öğrendi. Fitness eğitiminin evini basan kadın kocasının suçüstü yakaladı. O anları da sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

Kocasının fitness eğitmeniyle ilişki yaşadığını öğrendi! Öfkeli eş evi basarak kocasını suçüstü yakaladı: "Evli olduğunu bilmiyordum"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Zhejiang eyaletinin Shaoxing bölgesinde bir kadın kocasının fitness eğitmeniyle yasak aşk yaşadığını öğrendi. Kocasının haftalarca eve gelmemesi üzerine öfkelenen kadın, akrabalarını ve arkadaşlarını fitness eğitmeninin evine getirdi ve eşi ile sevgilisini suçüstü yakaladı. Fitness eğitmeni ise kendisini Fan'ın evli olduğunu bilmediğini dile getirerek savundu.

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Fan'ın eşi olayı sosyal medyadan paylaşınca tepkiler çığ gibi büyüdü. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ikilinin 3 yaşındaki çocukları için medeni bir ilişki kurmaları gerektiğini savundu.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Aldatma aldatmak ihanet
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