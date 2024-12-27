Kocasının fitness eğitmeniyle ilişki yaşadığını öğrendi! Öfkeli eş evi basarak kocasını suçüstü yakaladı: "Evli olduğunu bilmiyordum"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Zhejiang eyaletinin Shaoxing bölgesinde bir kadın kocasının fitness eğitmeniyle yasak aşk yaşadığını öğrendi. Kocasının haftalarca eve gelmemesi üzerine öfkelenen kadın, akrabalarını ve arkadaşlarını fitness eğitmeninin evine getirdi ve eşi ile sevgilisini suçüstü yakaladı. Fitness eğitmeni ise kendisini Fan'ın evli olduğunu bilmediğini dile getirerek savundu.

Fan'ın eşi olayı sosyal medyadan paylaşınca tepkiler çığ gibi büyüdü. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ikilinin 3 yaşındaki çocukları için medeni bir ilişki kurmaları gerektiğini savundu.