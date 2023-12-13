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    4. Kocasının numarasını istediğini iddia ettiği kadına bir anda yumruk attı! Kıskançlık krizi limit tanımadı... O anlar sosyal medyada çok konuşuldu

    Kocasının numarasını istediğini iddia ettiği kadına bir anda yumruk attı! Kıskançlık krizi limit tanımadı... O anlar sosyal medyada çok konuşuldu

    13.12.2023 07:39 | Son Güncelleme:
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    Özbekistan'da kaydedildiği iddia edilen görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Kocasının numarasını istediğini iddia ettiği kadınla yüzleşen kıskanç eş kadının cevapları üzerine sinirlenerek bir anda yumruk attı. O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından çok konuşuldu.

    Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında viral oldu. Söz konusu görüntüler, "Kocamın numarasını isteyip istemediğini ve ona yaklaşıp yaklaşmadığını sordum" notuyla paylaşıldı ve iki kadının ilk başta konuştukları anlar yer aldı. Kocasının numarasını istediğini düşündüğü kadınına bir anda sinirlenen eş işe görüntülerin devamında yumruk attı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum yağmuruna tutmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Gerçekten hiç beklemiyordum iyi vurdu" notunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sahiplenen kadın vuruşu" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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