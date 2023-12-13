Kocasının numarasını istediğini iddia ettiği kadına bir anda yumruk attı! Kıskançlık krizi limit tanımadı... O anlar sosyal medyada çok konuşuldu

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında viral oldu. Söz konusu görüntüler, "Kocamın numarasını isteyip istemediğini ve ona yaklaşıp yaklaşmadığını sordum" notuyla paylaşıldı ve iki kadının ilk başta konuştukları anlar yer aldı. Kocasının numarasını istediğini düşündüğü kadınına bir anda sinirlenen eş işe görüntülerin devamında yumruk attı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum yağmuruna tutmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Gerçekten hiç beklemiyordum iyi vurdu" notunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sahiplenen kadın vuruşu" yorumunu yaptı.