Kocasının sevgilisini evinden çıkarken gören kadın öfkeden deliye döndü! Aldatan eşin ayırma çabaları yetersiz kaldı... Sokak ortasında kavga çıktı

MYNET|DIŞ HABERLER Rusya'nın Novosibirsk bölgesinde güvenlik kamerasına bir kavga görüntüsü yansıdı. Kocasının kendisini aldattığından şüphelenen kadın onu adım adım takip etmeye karar verdi ve sonunda kendi evinden kocası ve sevgilisini birlikte çıkarken yakaladı.

SAATLERCE SOKAKTA BEKLEDİ

Saatlerce soğukta bekledikten sonra kocası ve sevgilisinin kendi evinden çıktığını gören kadın adeta sinir krizi geçirdi. Kocasının kendisini aldattığını iddia eden kadın ilk olarak adama saldırdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde adamın karısının darbelerinden korunmak için çabalamasına rağmen başarısız olduğu görüldü.

SEVGİLİSİNE DE SALDIRDI

Kocasıyle hesaplaşmasının ardından aldatılan eş bu sefer de kocasının sevgilisine saldırarak kadının yüzüne yumruk attı. İki kadın arasındaki boğuşma kısa sürede şiddetlenirken aldatan koca ikiliyi ayırmak için aralarına girmeye çalıştı.

İŞ SEYAHATİNDE OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Videoda yer alan kişilerin hiçbirinin ismi açıklanmazken, yerel medya, kocanın daha önce eşine o gün iş seyahatinde olacağını söylediğini bildirdi. Olayla ilgili polise haber verilip verilmediği ise bilinmiyor.