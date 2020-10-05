Kokuyu da gideriyor, lekeyi de! Paslanmaz çelik lavaboları bu yöntemlerle temizleyin...

Lavabo, mutfağın en çok kullanılan alanlarından biri. Paslanmaz çelik lavabolar ise oldukça popüler. Hem de temizliği zor olmasına rağmen! Uygun temizleme yöntemlerini tercih etmez veya temizlik sırasında aşındırıcı araç/gereçler kullanırsanız, lavabonuzun ömrü uzun olmayabilir. Bu yazıda, lavabonuzu nasıl temizleyeceğinizden söz ettik! Yapışmış yiyecek kalıntılarına, çiziklere ve lekelere elveda demenin zamanı geldi! Her evde bulunan doğal malzemeler, minimum çaba ve daha az masraf ile artık siz de lavabonuzda hijyen yaratabilirsiniz. İŞLEM ADIMLARI Lavaboyu suyla durulayın. Lavaboya karbonat uygulayın. Fırçalama işlemi yapın. Sirkeyle lekeleri yok edin. Durulama ve kurulama yapın. İsteğe göre zeytinyağı ile lavaboyu parlatın. İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELER Bulaşık deterjanı Kabartma tozu Naylon fırça Sirke Sprey şişesi Mikrofiber bez Zeytinyağı LAVABOYU MUSLUK SUYUYLA DURULAYIN Yemek ve yiyecek kalıntılarını temizlemek için lavaboyu durulayın. Musluğu ve tezgahı da duruladığınızdan emin olun. İnatçı ve yapışmış yiyecek artıkları varsa, üzerlerine bulaşık deterjanı sıkın ve sıcak su ile durulayın.