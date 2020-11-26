Kolalı bu pratik numaralar aklınızı başınızdan alacak! İster saçınızda, ister tuvalette...

Evde kola ile yapabileceğiniz şeylerin sayısı gerçekten inanılmaz!

SAKIZIN SAÇTAN ÇIKARILMASI

Bir kaseye kola doldurun ve içine sakız olan saç parçasını koyun. Bunun bir süre oturmasına izin verin ve sakızı çıkarmanın ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz.

SU ISITICISININ KİRECİNİ GİDERİN

Su ısıtıcınız, içindeki kireçten dolayı biraz daha mı kötü görünüyor? Su ısıtıcısına biraz kola dökün ve açın. Sıcak kolayı lavaboya dökün ve su ısıtıcınızı kullanmadan önce durulayın.

TUVALET TEMİZLİĞİ

Tuvaletinizdeki inatçı kireç pullarından kurtulmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Tuvalete bir kutu kola dökün. Bir saat bekletin, klozeti tuvalet fırçasıyla fırçalayın ve sonra sifonu çekin. İçeceğin içindeki asit, inatçı kireci klozetten çıkaracaktır.

YANMIŞ TENCERE VE TAVALAR

Tencereye biraz kola ekleyin, birkaç saat bekletin ve ardından tencereyi normalde yaptığınız gibi yıkayın. Yanık gitmiş olacak!

PASLI ALETLER

Üzerinde biraz pas olan eski aletleriniz var mı? Büyük bir kabı kola ile doldurun ve aletleri içine koyun. Bir süre oturmalarına izin verin ve temizlemek için bir fırça kullanın. Depolamadan önce iyice durulayın ve kurulayın.