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Kolay hint kınası modelleri nelerdir? Çiçek deseninin tercih edilme nedeni...

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kına antik çağdan beri cilt, saç ve tırnakları, ayrıca ipek, yün ve deriyi boyamak için kullanılıyor. Günümüzde hala popülerliğini sürdüren kına gecelerinin ve düğünlerin vazgeçilmezi olan Hint kınası modellerini masaya yatırdık. Sadece kadınlarda değil erkeklerde de tercih edilmeye başlanan kolay Hint kınası modelleri nelerdir gelin birlikte bakalım. İşte başlıyoruz.

Kolay hint kınası modelleri nelerdir? Çiçek deseninin tercih edilme nedeni...

Kına cilde uygulanacağı için alerjik reaksiyon olasılığından kaçınamazsınız. Bu yüzden kına yaptırırken ilk başta bir alerjiniz olup olmadığını cildinizin küçük bir yerinde deneyerek görebilirsiniz. Bundan sonra daha karmaşık ya da büyük tasarımlar seçebilirsiniz. Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok desen var. Ancak çoğu kişi küçük Hint kınası modellerini tercih ediyor. Kına dövmelerinin çok sık tercih edilme nedeni kuşkusuz geçici olması ve ruh halinize bağlı olarak tasarımı kolayca değiştirebilmeniz. Bu ayrıntılardan sonra kolay ve küçük hint kınası modelleri nelerdir gelin inceleyelim.

Çoğu kadın, kadınsı, narin bir görünüm elde etmek ve şans getirmeleri için genellikle de kolay olduğu için çiçek desenlerini tercih ediyor.

Kolay Hint kınası modelleri arasında yer alan bir başka tasarım ise kırlangıç, tavus kuşu, sinek kuşu ve diğerlerini içeren kuşlardır.

Üzüm ve yaprak içeren Hint kınası dövmeleri, yeni evliler için mükemmel tasarımlardır, çünkü ilişkiye adanmışlığı ve bağlılığı temsil eder.

Yine saflığı, duygusallığı ve kadınlığı temsil ettiği için lotus çiçeği kadınlar tarafından oldukça sık tercih ediliyor.

Küçük Hint kınası modeli avuç içine yapıldığında, bereket alacağınız anlamına gelir.

Çiçek tomurcuğu yeni başlangıçları temsil ederken, çiçek dövmesi sevinç ve mutluluk anlamına gelir.

Göbek üzerinde yapılan hint kınası modellerinde genellikle kelebek tercih ediliyor. Bu, yeniden doğuşu veya değişimi temsil ediyor.

Hint kınası modellerini ayakta tercih edenler ise genellikle hayvanlar tasarımlarını tercih ediyorlar. Kuşlar elçi olarak kabul edilir. Papağanlar sevginin, kuğular da başarının habercisi olarak görülür.

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PARMAKLARA UYGULANAN HİNT KINASI MODELLERİ

Diğer el dövmeleri gibi, parmak dövmeleri de her zaman tam olarak görünür olacaktır. Bu nedenle, bu dövmeleri uygulamak için deneyimli bir kına sanatçısı seçmek önemlidir. Popüler tasarımlar arasında damlalar, noktalar ve yapraklar yer alırken
bu Hint kınası modelleri çoğunlukla kadınlar tarafından tercih ediliyor.

ERKEK İÇİN HİNT KINASI MODELLERİ

Erkeklerin dövmeleri genellikle kadınlara göre daha küçüktür. Kadınlar, kendileri için kişisel anlamları olan dövmeleri tercih ederken çoğu erkek dövmelerinin anlamlarını pek de umursamıyor. Erkekler için Hint kınası modelleri arasında genellikle sevgi ve romantizmi temsil ettiği için akrep tasarımı tercih ediliyor ve bu dövmeyi erkekler çoğunlukla ön kolları üzerine yaptırıyor.

HİNT KINASI EVDE NASIL YAPILIR?

  • Kına Tozu
    Kınalar ciltte kullanılacağı için taze ve kaliteli olmasına dikkat etmelisiniz.

  • Limon suyu
    Açıkçası, kına tozunuzu bir macun haline getirmek için bir çeşit sıvıya ihtiyacınız var. Limon suyu, kına tozundaki boya moleküllerinin salınmasına izin veren harika bir asidik sıvıdır. Limon suyu dışında bir şey kullanırsanız, boya salımı büyük ölçüde farklı olabilir.

  • Şeker

Kına tozunuza şeker eklemek isteğe bağlıdır, ancak ıslak görünüm ve ciltte daha uzun süre kalmasını istiyorsanız şekeri düşünmelisiniz.

  • Lavanta ve Çay Ağacı gibi esansiyel yağlar

Hem lavanta hem de çay ağacı yağları, daha koyu bir lekeye neden olan kına tozundaki boyanın daha fazla salınmasına yardımcı olacak monoterpen alkollere sahiptir. Bu yağları eklemek de kına hamurunuza hoş bir koku verecektir.

Malzemeler

1/2 su bardağı kına tozu
3 çay kaşığı toz şeker
1/2 su bardağı limon suyu
3 çay kaşığı esansiyel yağ

Yapılışı

Malzemelerinizi küçük bir karıştırma kabına yerleştirin. Diş macununa benzer bir kıvama gelinceye kadar çatalla yavaşça karıştırın.
Daha sonra plastik bir sargı ile macunu kapatın ve yüzeye temas edecek ve hava teması olmayacak şekilde hafifçe bastırın.
Kapalı kına macununu 24 saat boyunca ılık bir yerde bekletin. 24 saat geçtikten sonra plastik sargıyı çıkarın ve iyice karıştırın, gerekirse kıvamı ayarlayın. Hamuru inceltmek için istediğiniz kıvama gelinceye kadar bir seferde 1/4 çay kaşığı limon suyu ekleyin. Macunu kalınlaştırmak için bir tutam kına tozu ekleyin.
Sonra aplikatör koninizi veya şişelerinizi doldurun ve güzel tasarımlar çizin!

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HİNT KINASININ YAPIMI NE KADAR SÜRER?

Sağlık risklerinden kaçınmak, alerjiniz olup olmadığını bilmek için önce doktorunuza danışmak iyi bir fikir olabilir. Kına dövmeleri cilt tipinize, vücut sıcaklığına, yaşam tarzınıza ve dövmenin nereye yerleştirildiğine bağlı olarak bir ila üç hafta sürebilir.

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