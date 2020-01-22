Kolay hint kınası modelleri nelerdir? Çiçek deseninin tercih edilme nedeni...

Kına cilde uygulanacağı için alerjik reaksiyon olasılığından kaçınamazsınız. Bu yüzden kına yaptırırken ilk başta bir alerjiniz olup olmadığını cildinizin küçük bir yerinde deneyerek görebilirsiniz. Bundan sonra daha karmaşık ya da büyük tasarımlar seçebilirsiniz. Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok desen var. Ancak çoğu kişi küçük Hint kınası modellerini tercih ediyor. Kına dövmelerinin çok sık tercih edilme nedeni kuşkusuz geçici olması ve ruh halinize bağlı olarak tasarımı kolayca değiştirebilmeniz. Bu ayrıntılardan sonra kolay ve küçük hint kınası modelleri nelerdir gelin inceleyelim.

Çoğu kadın, kadınsı, narin bir görünüm elde etmek ve şans getirmeleri için genellikle de kolay olduğu için çiçek desenlerini tercih ediyor.

Kolay Hint kınası modelleri arasında yer alan bir başka tasarım ise kırlangıç, tavus kuşu, sinek kuşu ve diğerlerini içeren kuşlardır.

Üzüm ve yaprak içeren Hint kınası dövmeleri, yeni evliler için mükemmel tasarımlardır, çünkü ilişkiye adanmışlığı ve bağlılığı temsil eder.