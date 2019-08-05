KADIN

Koldaki deri sarkmasına çözüm

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 05.08.2019 10:26 | Son Güncelleme

Op. Dr. Onurkan İdacı, kollarda oluşan sarkmalara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Koldaki deri sarkmasına çözüm

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Onurkan İdacı, fazla kilolu olma durumunun vücudun diğer bölgelerinde olduğu gibi kollarda da kozmetik problem olarak ortaya çıkabilmekte olduğunu ifade edere “Özellikle üst kol bölgesinin yer çekimine göğüs geren alt bölümü günlük hayattaki kol egzersizlerinden fayda görememekte, kötü görünecek şekilde yağ depolamakta ve sarkabilmektedir. Kimi hastalarda ise aşırı kilo problemi olmamasına rağmen yapısal olarak bölge fazla kalın görünümde olabilmektedir.

Bahsi geçen durumlar hastaların hem giyinikken hem de kollarının açık kaldığı durumlarda kendilerini bir hayli rahatsız etmektedir. Yağlanmanın ön planda olup sarkmanın daha az olduğu hastalarda bölgeye açılan küçük deliklerden ize sebebiyet vermeden uygulanan lazer liposuction işlemi alt tarafta kalınlığa sebep olan yağ dokularını kolaylıkla ortadan kaldırmakta ve deri sarkmasına sebebiyet vermemektedir. İşlem sonrası bölge bandaja alınmakta ve birkaç hafta süreyle bandajlanmaya devam edilmektedir. Olası şişlik ve morluklar bir hafta kadar sürede düzelmekte hasta yeni ve ince kollarına yaklaşık bir saatte kavuşabilmektedir” dedi.

1

İdacı, deri sarkmasının ön planda olduğu durumlarda ise yine üst kolun sarkmadan etkilenen alt iç kısmına dermolipektomi denilen deri ve derialtı dokuların total uzaklaştırılması işlemi uygulanabileceğini belirterek “Hedef bölgedeki sarkan dokular yapılan özenli planlama doğrultusunda çıkarılır ve yara dikilerek kapatılır. Bölgede meydana gelecek kaçınılmaz iz, alt iç tarafta bırakıldığından günlük hayatta pek dikkat çekmez. Sonuçları açısından oldukça net ve yüz güldürücü olan işlem düşük komplikasyon riskiyle bölgedeki sıkıntıları kader olmaktan çıkarmakta, hastalara daha özgür giyinebilme şansını vermektedir” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

PARTNERÖlümünden sonra da erkekleri kendine aşık ettiÖlümünden sonra da erkekleri kendine aşık etti
Mükemmel görünümlü bir vücut için önerilerMükemmel görünümlü bir vücut için öneriler
Cildimize baktığımızı sanıyorken zarar veriyoruz!Cildimize baktığımızı sanıyorken zarar veriyoruz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kol sarkmalarına çözüm deri sarkması

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Oyunculuğu bırakıp ülkeden gitmişti! Sürpriz karar

Oyunculuğu bırakıp ülkeden gitmişti! Sürpriz karar

Yatakta iç çamaşırlarıyla... Tepki yağdı

Yatakta iç çamaşırlarıyla... Tepki yağdı

Aşk pozu! Beğeni yağdı

Aşk pozu! Beğeni yağdı

'Sofra duamızı ettikten sonra...'

'Sofra duamızı ettikten sonra...'

Ablasıyla fotoğrafını paylaştı; olay oldu

Ablasıyla fotoğrafını paylaştı; olay oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son yılların yükselen saç trendi: Bebek sarısı

Son yılların yükselen saç trendi: Bebek sarısı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çözemediği sorun yok! İhtiyacınız olan şey sadece biraz vazelin

Çözemediği sorun yok! İhtiyacınız olan şey sadece biraz vazelin

Bunun için yalnızca 3 geceye ihtiyacınız var!

Bunun için yalnızca 3 geceye ihtiyacınız var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mükemmel görünümlü bir vücut için öneriler

Mükemmel görünümlü bir vücut için öneriler

Cildimize baktığımızı sanıyorken zarar veriyoruz!

Cildimize baktığımızı sanıyorken zarar veriyoruz!

Ovalamaya gerek yok! Saç boyası izlerinden bu hilelerle kurtulun

Ovalamaya gerek yok! Saç boyası izlerinden bu hilelerle kurtulun

Hepimizin sorunu! Koltuk altı neden kararıyor?

Hepimizin sorunu! Koltuk altı neden kararıyor?

Dermatoloji uzmanı öneriyor: Harika bir cilt için tüketmeniz gereken 7 besin

Özelliğini bilseniz sofranızdan eksik etmezseniz

Bikini giymeye hazır mısınız?

Bikini giymeye hazır mısınız?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.