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Kolombiya: Tabutta 300 kilo esrar ele geçirildi

BBC BBC
28.08.2019 11:08 | Son Güncelleme

Kolombiya'nın kuzeyindeki Santander bölgesinde bir tabutta 300 kilogramdan fazla marihuana bulundu.

Kolombiya: Tabutta 300 kilo esrar ele geçirildi

Polis Müdürü Fabian Ospina, rutin trafik denetimleri sırasında iki tabut taşıyan bir cenaze arabasının durdurulduğunu ve sürücünün tavrından şüphelenen polis memurlarının tabutları açtığını söyledi.

Ospina, bir tabutun uyuşturucu paketleriyle dolu olduğunun tespit edilmesi sonrası sürücünün gözaltına alındığını açıkladı.

Kolombiya, uyuşturucu kaçakçılarının kokain ticaretine yönelmesinden önce en fazla hint keneviri üretilen ülkelerden biriydi.

ÜRETİM 900 TONDAN FAZLA

Kolombiya hükümeti, ülkede yeniden artmaya başlayan kokain üretimini engellemek için en büyük alıcı konumundaki ABD'nin mali desteğiyle bir program yürütüyor.

Kolombiya polisi kokainin hammaddesi olan koka yaprağı yetiştirilen tarlaların imhası için zehirli ilaç yüklü insansız hava araçlarından da yararlandığını açıklamıştı.

2017'de ülkede 900 tondan fazla kokain üretildiği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
kolombiya tabut esrar

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