Kolon kanserine karşı çelik gibi koruyor! Günde 5 tanesi şifa gibi geliyor

Kolon kanseri veya bağırsak kanseri dünyada en sık rastlanan kanser türlerindendir. Diğer tüm kanser türlerinde olduğu gibi kolon kanserinde de en çok dikkat edilmesi gereken konuların başında beslenme ve hayat tarzı yer alıyor. Kolon kanserinden korunmanın en etkili yollarından biri de bademdir. Hayvanlarla yapılan çalışmalarda badem tüketmenin kolon kanserine karşı koruyucu olabileceği ortaya çıktı. Bademin aynı zamanda kemiklerin güçlenmesini de sağladığı vurgulandı.

Günde 5 tane çiğ badem yiyerek bünyenizi etkili bir şekilde koruyabilirsiniz. Günde yaklaşık 20 adet bademi aşmamak gerekir. Kavrulmuş badem kabuğunun polifenol içeriğini düşürerek antioksidan özelliğinin azalmasına neden oluyor.

BADEMİN FAYDALARI

Kolon kanserine karşı koruyucu etkiye sahip

Badem kilo kontrolüne yardımcı olması, antioksidan içeriği ve posa içeriği sayesinde kansere karşı koruyucudur. Hayvanlarla yapılan çalışmalarda badem tüketmenin kolon kanserine karşı koruyucu olabileceği belirtilmiştir.

Kemikleri güçlendiriyor

Kemik sağlığı için yeteri kadar kalsiyum ve magnezyum tüketimi önemli. Özellikle süt ve yoğurt tüketmeyen ya da vegan kişilerde badem tüketimi magnezyum ve kalsiyum içeriği ile eksikliklerin giderilmesine yardımcı olarak kemikleri güçlendiriyor.

Kalp sağlığına iyi gelir

Bademin öncelikli faydaları arasında kalp sağlığına iyi gelmesi yer alır. E vitamininin sağlığı antioksidan etkinin yanı sıra içeriğindeki magnezyum da kalp krizi riskini azaltır. Her gün tüketeceğiniz 25 gram badem, kalp hastalıklarına yakalanma ihtimalinizi de minimuma indirir.

Yoğun vitamin içerir

Çiğ badem zengin içeriğiyle beslenme programınızda olması gereken yiyeceklerden biridir. 100 gram çiğ bademde yaklaşık 20 gram protein bulunur. Potasyum, kalsiyum ve demir içeriğiyle günlük ihtiyacınızın önemli miktarını karşılar. Ayrıca A ve C vitamini değerleri de oldukça yüksektir.

Kan şekerini düzenlemede etkilidir

Karbonhidrat değeri düşük olmasına rağmen sağlıklı yağlar ve protein açısından zengin bir besin olan bademin, kan şekerini düzenleme etkisi bulunduğundan diyabet hastaları tarafından da tüketilebilir.

İçeriğinde bulunan magnezyum metabolik olaylar üzerinde doğrudan etkilidir. Bunlardan birisi de kan şekerini düzenlemektir. Ayrıca yapılan araştırmalar, şeker hastalığı bulunan kişilerin %40’ında magnezyum eksikliği olduğunu göstermiştir. Şeker hastalığınız yoksa dahi günlük yaklaşık 1 avuç badem yediğinizde insülin direncinizde düşme görünür.

Yüksek oranda demir içerir

100 gram bademin içerisinde yaklaşık 5 ng/mL demir bulunur ve bu miktar günlük ihtiyacınızın önemli kısmını karşılaşmanız için yeterlidir. Bademden aldığınız demir, metabolizma hızınızı arttırır ve vücudunuzun oksijeni daha verimli kullanmasını sağlar. Fiziksel ve zihinsel performansınızı arttırırken gün içerisinde kendinizi daha dinç hissetmenize yardımcı olur.

Kan basıncını dengelemede etkilidir

Yüksek tansiyon; beyin kanaması, kalp krizi, felç gibi pek çok sağlık sorununun temel nedenleri arasında yer alır. Biomedical Research Unit of the Mexican Social Security Institute tarafından yapılan araştırma ise günlük beslenmesine badem ekleyen kişilerin tansiyonunda ciddi bir düşüş olacağınız göstermiştir.

Kolesterolün dengelenmesinde etkilidir

Kalp krizi riskini arttıran en önemli etkenlerden birisi olan LDL (kötü kolesterol) değerini düşürmek için beslenme programınıza badem ekleyebilirsiniz. University of Medicine and Dentistry of New Jersey tarafından yapılan 4 aylık bir çalışmada deneklerin bir kısmı günlük kalorileri alımının 1/5’ini bademden karşılamıştır. Diğer katılımcılar ise kalori miktarını sabit tutacak şekilde beslenmiş ancak badem tüketmemiştir. 4 ayın sonunda badem tüketen katılımcıların kötü kolesterolleri 12 mg/dL düşmüştür. İyi kolesterolde ise yükselme gözlemlenmiştir.

Safra kesesi sağlığında etkilidir

B vitamini ve riboflavin açısından zengin bir içeriğe sahip olan badem, dokuların onarımına yardımcı olur ve vücudunuzda safra taşı oluşma ihtimalini azaltır. Ayrıca içeriğindeki lifler de sindirim sisteminizin daha iyi çalışmasını sağlayarak safra kesesine binen yükü azaltır.

Saç sağlığını destekler

Bademin içeriğinde E vitamini, kuru ve kırılgan saçlara karşı oldukça etkilidir. Saçlarınızın kaybettiği parıltısına kavuşması ve ihtiyaç duyduğu nemi kazanması için badem tüketebilirsiniz. Ayrıca saç köklerine gelmeyecek şekilde badem yağı uygulaması da yapabilirsiniz.

Lif açısından zengindir

Bademin içeriğindeki karbonhidratların önemli bir kısmı lif kaynaklıdır. Lifin sindirilme sürecinin uzun olması ise uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Aynı zamanda sindirim sisteminizin daha sağlıklı olmasına yardımcı olarak kabızlık riskini en aza indirir. Gün içerisinde kendinizi daha tok hissetmenizi sağlar. (Yeni Çağ)