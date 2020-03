Komşusuna drone ile çıkma teklif etti

Çin’in Wuhan kentinden neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü pandemisi yüzünden milyonlarca insan evlerine kapandı. Virüsten en çok etkilenecek ülkelerden biri olacağı öngörülen ABD’nin Brooklyn kentindeki iki komşu, karantina günlerinde birbirini fark etti.

28 yaşındaki fotoğrafçı Jeremy Cohen, evinde zaman geçirirken pencereden karşı apartmanın çatısında dans eden genç kadını fark eder. Bu kadar yakın oturmalarına rağmen daha önce birbirini fark etmeyen gençlerden Jeremy, ilk bakışta hoşlandığı kadına selam verir. O anları şöyle anlatan Jeremy;

“Dışa dönük bir insan olduğumdan birileriyle iletişime geçmek için can atıyordum ve tek başıma karantina altındaydım.” dedi.

Jeremy’nin el salladığı genç kadın ise High School Musical filminden Ashley Tisdale’in söylediği “We’re All In This Together” şarkısıyla dans eden Tori Cignarella’ydı. 23 yaşındaki genç kadın; "Biraz iyi vakit geçirmek için çatıya çıkmıştım. Kendimi dans ederken fotoğraf çektirmek veya videoya almak gibi bir niyetim yoktu." dedi.