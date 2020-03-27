Komşusuna drone ile çıkma teklif etti

Çin’in Wuhan kentinden neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü pandemisi yüzünden milyonlarca insan evlerine kapandı. Virüsten en çok etkilenecek ülkelerden biri olacağı öngörülen ABD’nin Brooklyn kentindeki iki komşu, karantina günlerinde birbirini fark etti.
28 yaşındaki fotoğrafçı Jeremy Cohen, evinde zaman geçirirken pencereden karşı apartmanın çatısında dans eden genç kadını fark eder. Bu kadar yakın oturmalarına rağmen daha önce birbirini fark etmeyen gençlerden Jeremy, ilk bakışta hoşlandığı kadına selam verir. O anları şöyle anlatan Jeremy;
“Dışa dönük bir insan olduğumdan birileriyle iletişime geçmek için can atıyordum ve tek başıma karantina altındaydım.” dedi.
Jeremy’nin el salladığı genç kadın ise High School Musical filminden Ashley Tisdale’in söylediği “We’re All In This Together” şarkısıyla dans eden Tori Cignarella’ydı. 23 yaşındaki genç kadın; "Biraz iyi vakit geçirmek için çatıya çıkmıştım. Kendimi dans ederken fotoğraf çektirmek veya videoya almak gibi bir niyetim yoktu." dedi.
Birbirine el sallayan ikili, apartman arasındaki mesafeden ötürü, birbirlerine seslerini duyuramadı.
Jeremy, genç kadına beklemesini ifade eden hareketler yaparak ortadan kayboldu. Geri döndüğünde ise üzerinde kendi telefon numarasının yazılı olduğu bir drone ile geri döndü. Olanlara çok şaşıran Tori ise yaşananlar karşısında oldukça şaşkındı.
Dronu genç kadına gönderen Jeremy’ye drone’u geri gelmemişti. Çünkü, drone’u gönderdikten sonra şarjı bitmişti. Yaşananlar Twitter’dan anlatan Jeremy “Yaşadıklarıma inanamıyorum ve evet bu gerçek bir hikaye” diye tweet attı.
Olanlardan sonra mesajlaşmaya ve hatta görüntülü konuşmaya başlayan ikili, facetime üzerinden romantik bir akşam yemeği bile yedi.
Jeremy, Tori ile tanışmalarını konu alan bir video yaparak Tiktok ve Twitter’dan paylaştı. Binlerce beğeni alan bu video 33 milyondan fazla izlendi. Çok heyecanlı olduğunu söyleyen çift, harika bir bağ kurduklarını söylüyor.
Jeremy, "Herkesin bizi desteklemesi oldukça heyecan verici. “Umarım bir şeyler yolunda gider, ama gitmezse de şansımı denediğim için memnunum.” dedi.
Tori ve Jeremy yüz yüze görüşmeyi dört gözle bekliyor. Ama salgın bitene kadar uzaktan uzağa görüşmekten de memnunlar.
Jeremy, "Ayrıca, eğer uzun bir süre karantina altında kalırsak, bir cadde uzaktan sürdürülen ilk uzak mesafe ilişkisi olur mu?" sorusunu sordu.
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