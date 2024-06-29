Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Komşusundan gelen alarm sesini kaydetti! Tüm mahalle duydu o uyanmadı: "Çok rahatsız edici olmaya başladı, her sabah aynı şey"

    Komşusundan gelen alarm sesini kaydetti! Tüm mahalle duydu o uyanmadı: "Çok rahatsız edici olmaya başladı, her sabah aynı şey"

    29.06.2024 08:22
    Önerilen Videolar
    Yine rekor indirim, yine izdiham! Saç saça baş başa kavga ettiler! Duyan koştu, rafları boşalttılar

    Yine rekor indirim, yine izdiham! Saç saça baş başa kavga ettiler! Duyan koştu, rafları boşalttılar

    TEM Otoyolu'nda kamyonetten kopan lastiğin ilginç yolculuğu kamerada

    TEM Otoyolu'nda kamyonetten kopan lastiğin ilginç yolculuğu kamerada

    Traktörü 'gelin arabası' yaptılar! "Çiftçi ailenin düğününde olmazsa olmaz"

    Traktörü 'gelin arabası' yaptılar! "Çiftçi ailenin düğününde olmazsa olmaz"

    İçerik devam ediyor
    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.06.2024 08:22
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Görüntüde komşusunun adeta tüm mahalleyi ayağa kaldıran alarm sesine rağmen bir türlü uyanmadığını dile getiren adam duruma isyan etti. Her sabah saat 8'de alarmın başladığını söyleyen adam, "Artık rahatsız edici olmaya başladı. Her sabah aynı şey" dedi.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde bir adam komşusunun saatler süren alarm sesini kaydetti. İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir vatandaş, komşusunun her gün uzun uzun çalan alarmlara rağmen uyanmadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Tüm mahalleyi ayağa kaldıran alarm sesine tepki gösteren adam, "1 saattir çalıyor ve hâlâ uyanmadı. Artık rahatsız edici olmaya başladı. Her gün aynı şey. Her sabah saat 08.00'da başlıyor 9.00-9.30'a kadar sürüyor" diye konuştu.

    1

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma tepki gösteren adamın haklılığını yorumlarda bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ya o kadar haklı bi tepki ki uyanmayacaksanız kurmayın alarmı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Benim psikopatlık seviyesi ise alarmdan 1-2 dk önce uyanıp alarmı kapatmak" yorumunda bulundu.

    İlginizi Çekebilir

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

     Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

    Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

     En zenginlere hizmet ediyor! O eskortun aylık kazancı dudak uçuklattı

    En zenginlere hizmet ediyor! O eskortun aylık kazancı dudak uçuklattı

     Kocası genelevde 7 saat harcadı! Karısı kapıda protesto etti

    Kocası genelevde 7 saat harcadı! Karısı kapıda protesto etti

     Dubai milyoneriyle evli! Yasaklar listesini sıraladı

    Dubai milyoneriyle evli! Yasaklar listesini sıraladı


    Express


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    29 Haziran Cumartesi: TV yayın akışı29 Haziran Cumartesi: TV yayın akışı
    Rekabet başladı! İşte haftanın filmleri...Rekabet başladı! İşte haftanın filmleri...
    60 kişiyle aynı anda evlendi! Olay düğün60 kişiyle aynı anda evlendi! Olay düğün
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Bakanlar Kurulu'ndaki 'istifa' iddiaları sonrası gözler Resmi Gazete'ye çevrilmişti!

    Bakanlar Kurulu'ndaki 'istifa' iddiaları sonrası gözler Resmi Gazete'ye çevrilmişti!

    Yurt dışı çıkış harcı için zam kesinleşti

    Yurt dışı çıkış harcı için zam kesinleşti

    Vajinasından sonra kalçasına dövme yaptırdı! O anları paylaştı

    Vajinasından sonra kalçasına dövme yaptırdı! O anları paylaştı

    En yakın arkadaşının sütünü içti! "Gözlerim az önce ne gördü?"

    En yakın arkadaşının sütünü içti! "Gözlerim az önce ne gördü?"

    Üstü çıplak hareketsiz gördüler! Polise haber verdiler

    Üstü çıplak hareketsiz gördüler! Polise haber verdiler

    Beachte bir günde ödenen ücret cep yaktı! Fiyatları tek tek paylaştı

    Beachte bir günde ödenen ücret cep yaktı! Fiyatları tek tek paylaştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

    Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    "Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

    "Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.