Komşusundan gelen alarm sesini kaydetti! Tüm mahalle duydu o uyanmadı: "Çok rahatsız edici olmaya başladı, her sabah aynı şey"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde bir adam komşusunun saatler süren alarm sesini kaydetti. İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir vatandaş, komşusunun her gün uzun uzun çalan alarmlara rağmen uyanmadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Tüm mahalleyi ayağa kaldıran alarm sesine tepki gösteren adam, "1 saattir çalıyor ve hâlâ uyanmadı. Artık rahatsız edici olmaya başladı. Her gün aynı şey. Her sabah saat 08.00'da başlıyor 9.00-9.30'a kadar sürüyor" diye konuştu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma tepki gösteren adamın haklılığını yorumlarda bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ya o kadar haklı bi tepki ki uyanmayacaksanız kurmayın alarmı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Benim psikopatlık seviyesi ise alarmdan 1-2 dk önce uyanıp alarmı kapatmak" yorumunda bulundu.