Komuta kademesinin ‘alkışı’ tartışma yarattı! Kılıçdaroğlu’ndan yeni açıklama: İzin vermem! Türkiye’nin askerisiniz siz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması sırasında komuta kademesinin alkışlaması üzerine yaşanan polemik büyüyor. Erdoğan’ın Arifiye’de Tank Palet Fabrikası’nda yeni nesil fırtına obüslerinin teslim törenindeki konuşması sırasında komuta kademesinin de alkışlaması ve ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan gelen sert eleştiriler tartışma yaratmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Muğla’da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eleştirileri üzerine “Geçtiğimiz hafta ordumuzun komutanları ile birlikte yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini gördük” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın bu çıkışı üzerine Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir açıklama daha yaptı.

CHP lideri açıklamasında “Erdoğan bırak palavrayı. Benimle ilgili iftiralarını askerlere alkışlattın. Sen artık Kenan Evren kafasısın, biz özgürlükçüyüz, reformcuyuz. Komuta kademesine tekrar sesleniyorum; siyaset istiyorsanız, o kutsal üniforma ile yapamazsınız. İzin vermem. Türkiye’nin askerisiniz siz!” ifadelerini kullandı.



