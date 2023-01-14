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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız sevince tahammül edemediler"

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız sevince tahammül edemediler"

14.01.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muğla’da toplu açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan'dan 'Alkış' polemiği ile ilgili ilk yorum da geldi. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz hafta ordumuzun komutanları ile birlikte yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini gördük." dedi.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız sevince tahammül edemediler"

Son dakika haberi: Muğla'daki toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Dünyanın geçmeye hazırlandığı yeni yönetim ve ekonomi sisteminin adımını attık.

Her yatırım için yapamazsınız diyerek bizi engellemeye çalıştılar ama kulak asmadık.

"SEVİNCE TAHAMMÜL EDEMEDİKLERİNİ GÖRDÜK"

Geçtiğimiz hafta ordumuzun komutanları ile birlikte yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini gördük. Orada fırtına obüslerinin teslim töreni yapıldı. Senin hayatında böyle bir şey var mı? Altay tanklarının teslimini yaptık Bay Kemal… Bunlarla ordumuz daha güçlü ordumuz teröristlerin inlerine girdi inlerine… Sen cezaevlerindeki teröristleri çıkarmaktan yanasın. Şimdi çıkmış bu Demirtaş’ı çıkaracağım diyor. Bu millet sana bu yolu açmaz. Bu millet terörden beslenenlere kan emicilere yol vermez. Ben milletime güveniyorum.

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"SABOTE ETMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI"

Bu zat önce Sakarya Arifiye’eki fabrikanın bu seviyeye gelmesindeki yatırımlarımızı sabote etmek için elinden geleni yaptı. Bu defa da doğrudan kahraman ordumuzu hedef alarak asıl niyetini gösterdi. Muğla’dan tüm milletime soruyorum. Türk milletine Türkiye düşmanlarına gösteremediği tepkiyi ordumuzun komutanlarına fütursuzca sergileyen seviyesizce hakaret eden bir kişi bu ülkenin siyasetçisi olabilir mi?

Kardeşlerim anayasamıza göre bu kardeşiniz bu ordunun baş komutanıdır. Bunu ben söylemiyorum anayasamız söylüyor.

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Recep Tayyip Erdoğan

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