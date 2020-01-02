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  4. Konak'ta gökdelen tartışması sürüyor

Konak'ta gökdelen tartışması sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 21:47 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesi Pasaport bölgesinde bir şirket tarafından yapılması planlanan gökdelen tartışması, devam ediyor.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesi Pasaport bölgesinde bir şirket tarafından yapılması planlanan gökdelen tartışması, devam ediyor. Konak Belediye Meclisi'nde bir kez daha gündeme gelen gökdelen projesine dair açıklama yapan Belediye Başkanı Abdül Batur, referandum yapılması halinde bile, gökdelen projesine yüzde 80 oranında olumsuz görüş sunulacağını belirterek, "Artık her isteyenin istediği noktada istediğini yapma zihniyetinin gelişmemesi lazım. İstanbul'un halini görüyoruz. Biz kentin silüetini bozmadan binaların yapılmasını sağlayacağız" dedi.
Konak Belediyesi, yeni yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Ocak ayı ilk birleşimde konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak ilçesi Pasaport bölgesinde bir şirket tarafından yapılmak istenen gökdelen projesinin, oluşturulan Mimari Estetik Komisyonu'nda yeniden değerlendirileceğini ifade etti. Batur, "Bu projenin içime sinmediğini, Konak'ın böğrüne hançerin saplanmasını doğru bulmadığımı söylemiştim. Benimsemeyen İzmirlilerin bizi destekleyen mesajlarını aldık. Biz yatırımcıya karşı değiliz, yatırımcı yapabilir ama kentin kurallarına, imar planlarına, yönetmeliklerine uygun olarak yapması gerekir" dedi. Meslek odaları tarafından imar planlarına dava açıldığını hatırlatan, açılan davaların ardından planların iptal edildiğini ancak yeni planların yapıldığını ve yapılan her plana dava açıldığını belirten Batur, şunları söyledi:
"Bu dava süreci neticelenmeden kesilen bir ruhsat var. Bizim estetik komisyonumuz var. Bu komisyon bu tür konular için kurulmuş kentin estetiğine, kent siluetinin değer kaybını önleyecek ve bu çalışmaları yönlendirecek bir komisyon. Bu komisyonu göreve geldiğimizde kurduk. Bu tür yapılar, bundan sonra yapılacak. Ama liman arkası ve Bayraklı'ya uzanan şeritte bu tip yapılar yapılacak. Estetik komisyon şimdiye kadar maalesef görev yapmamış. Bu binanın kent silüeti açısından, kente değer katmayacağı konusunda İzmir kamuoyunda fikir birliği var."
'KENTİN SİLÜETİNİ BOZMADAN BİNALARIN YAPILMASINI SAĞLAYACAĞIZ'
İlgili firmaya çalışmalara başlamamaları gerektiğini söylediklerini açıklayan Abdül Batur, "Kuruldan ne çıkarsa onu uygulayacağız. Artık her isteyenin istediği noktada istediğini yapma zihniyetinin gelişmemesi lazım. İstanbul'un halini görüyoruz. Bunu Cumhurbaşkanı da dile getirdi. Bizim kentin değerlerine sahip çıkmamız için vatandaşımız bizi görevlendirdi. Biz de elimizden gelen katkıyı sunacağız, kentin silüetini bozmadan binaların yapılmasını sağlayacağız. CHP grubunun bana verdiği cesaretle yetkiyi kullanıyorum. Kurul, bu bina ve bundan sonra yapılacak yüksek binalarla ilgili kentin estetiğine uygun olup olmadığına karar verecek" ifadelerini kullandı.
AK Partili Meclis Üyesi Hakan Yıldız, Batur'un proje hakkında doğru bilgilendirme yapmadığını ileri sürerek, ruhsatın iptal edilmesi halinde belediyenin yatırımcıya tazminat ödeyeceğini söyledi. Bunun üzerine açıklama yapan Batur, "Biz kamuoyunu hiç yanlış bilgilendirmiyoruz. Hilton 101 metredir. Burası 146 metredir. Bu bina çevresindekilerin iki katı olamasa da yarısı kadar yüksek bir yer. Kentin estetiğini korumak mecburiyetindeyiz. Kurulun içinde meclis üyesi arkadaşlarımız da olsun. Hiç çekinmem. Söylediğiniz kanuni çalışmaları biz de biliyoruz. Hiçbir zaman hukuk dışında bir şey yapmam. Bugün yaptığımız çalışma da hukuk nizamında yaptığımız çalışmadır. Olayı başka noktalara götürmeye gerek yok. Ben yatırımcının bina yapmasına karşı değilim. Ama kentin siluetine uyacak. Konak Belediyesi her önüne gelenin istediği yükseklikte bina yapacağı bir belediye değil. Herkes bunu bilsin. Biz belli bölgelerde yüksek yapılara karşıyız. Bu genel politika haline geldi." dedi.
Meclis oturumunda söz alan CHP'li Meclis Üyesi Ali Yangir, proje için referandum önerisinde bulundu. Öneri hakkında konuşan Batur, "Referandum yaparsak yüzde 80 gökdelene karşı çıkar. İzmir halkının ne kadar duyarlı olduğunu biliyoruz. Biz haklı olduğumuzu biliyoruz, sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

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