Konsollarda en çok satan oyunlar açıklandı

NPD Group, bu jenerasyonda PlayStation 4 ve Xbox One‘da en çok satan oyunları açıklandı. Her iki platformun da en çok satan oyunu nesilin ortalarında çıkmasına rağmen GTA V olmayı başardı.

PlayStation 4’ün en çok satan oyunları!



1- Grand Theft Auto V

2- Red Dead Redemption II

3- Call of Duty: WWII

4- Call of Duty: Black Ops III

5- Call of Duty: Black Ops II

6- Marvel’s Spider-Man

7- Call of Duty: Infinite Warfare

8- God of War 2018

9- NBA 2K18

10- Battlefield 1

PlayStation 4’ün en çok satan özel oyunları



1- Marvel’s Spider-Man

2- God of War 2018

3- Horizon Zero Dawn

4- Uncharted 4: Thief’s End

5- Bloodborne

6- Days Gone

7- inFAMOUS Second Son

8- MLB 17

9- MLB 19

10- MLB 18

Xbox One’ın en çok satan oyunları!



1- Grand Theft Auto V

2- Call of Duty: WWII

3- Call of Duty: Black Ops III

4- Call of Duty: Black Ops IIII

5- Red Dead Redemption II

6- Call of Duty: Infinite Warfare

7- Battlefield 1

8- Star Wars Battlefront 2015

9- Call of Duty: Advanced Warfare

10- Destiny 2

Xbox One’ın en çok satan özel oyunları



1- Halo 5

2- Halo: The Master Chief Collection

3- Foza Horizon 3

4- Gears 4

5- Forza Horizon 4

6- Foza Motorsport 5

7- Sea of Thieves

8- Foza Motorsport 6

9- Foza Motorsport 7

10- State of Decay 2

