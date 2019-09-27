Konsollarda en çok satan oyunlar açıklandı

NPD Group, bu jenerasyonda PlayStation 4 ve Xbox One‘da en çok satan oyunları açıklandı. Her iki platformun da en çok satan oyunu nesilin ortalarında çıkmasına rağmen GTA V olmayı başardı.
PlayStation 4’ün en çok satan oyunları!
1- Grand Theft Auto V
2- Red Dead Redemption II
3- Call of Duty: WWII
4- Call of Duty: Black Ops III
5- Call of Duty: Black Ops II
6- Marvel’s Spider-Man
7- Call of Duty: Infinite Warfare
8- God of War 2018
9- NBA 2K18
10- Battlefield 1
PlayStation 4’ün en çok satan özel oyunları
1- Marvel’s Spider-Man
2- God of War 2018
3- Horizon Zero Dawn
4- Uncharted 4: Thief’s End
5- Bloodborne
6- Days Gone
7- inFAMOUS Second Son
8- MLB 17
9- MLB 19
10- MLB 18
Xbox One’ın en çok satan oyunları!
1- Grand Theft Auto V
2- Call of Duty: WWII
3- Call of Duty: Black Ops III
4- Call of Duty: Black Ops IIII
5- Red Dead Redemption II
6- Call of Duty: Infinite Warfare
7- Battlefield 1
8- Star Wars Battlefront 2015
9- Call of Duty: Advanced Warfare
10- Destiny 2
Xbox One’ın en çok satan özel oyunları
1- Halo 5
2- Halo: The Master Chief Collection
3- Foza Horizon 3
4- Gears 4
5- Forza Horizon 4
6- Foza Motorsport 5
7- Sea of Thieves
8- Foza Motorsport 6
9- Foza Motorsport 7
10- State of Decay 2
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