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Konsollarda en çok satan oyunlar açıklandı

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TEKNOLOJİ  | 27.09.2019 09:25 | Son Güncelleme

2020 yılında ömrünü tamamlayacak olan bu nesil, yerini PlayStation 5 ve yeni Xbox’a bırakacak. Amerika menşeli Pazar Araştırma Şirketi NPD Group ise bu nesil bitmek üzereyken yepyeni bir liste ile karşımıza çıktı.

Konsollarda en çok satan oyunlar açıklandı

NPD Group, bu jenerasyonda PlayStation 4 ve Xbox One‘da en çok satan oyunları açıklandı. Her iki platformun da en çok satan oyunu nesilin ortalarında çıkmasına rağmen GTA V olmayı başardı.

PlayStation 4’ün en çok satan oyunları!

1- Grand Theft Auto V
2- Red Dead Redemption II
3- Call of Duty: WWII
4- Call of Duty: Black Ops III
5- Call of Duty: Black Ops II
6- Marvel’s Spider-Man
7- Call of Duty: Infinite Warfare
8- God of War 2018
9- NBA 2K18
10- Battlefield 1

PlayStation 4’ün en çok satan özel oyunları

1- Marvel’s Spider-Man
2- God of War 2018
3- Horizon Zero Dawn
4- Uncharted 4: Thief’s End
5- Bloodborne
6- Days Gone
7- inFAMOUS Second Son
8- MLB 17
9- MLB 19
10- MLB 18

Xbox One’ın en çok satan oyunları!

1- Grand Theft Auto V
2- Call of Duty: WWII
3- Call of Duty: Black Ops III
4- Call of Duty: Black Ops IIII
5- Red Dead Redemption II
6- Call of Duty: Infinite Warfare
7- Battlefield 1
8- Star Wars Battlefront 2015
9- Call of Duty: Advanced Warfare
10- Destiny 2

Xbox One’ın en çok satan özel oyunları

1- Halo 5
2- Halo: The Master Chief Collection
3- Foza Horizon 3
4- Gears 4
5- Forza Horizon 4
6- Foza Motorsport 5
7- Sea of Thieves
8- Foza Motorsport 6
9- Foza Motorsport 7
10- State of Decay 2

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Anahtar Kelimeler:
PlayStation 5 xbox

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