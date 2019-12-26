Kontrolden çıkan otomobil peş peşe iki araca çarptı

Kaza, saat 02.00 sıralarında Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Caddesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde meydana geldi. Keçiören yönüne giden Baki Tolunay Özdemir yönetimindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp en sol şeritte yol temizliği yapan Murat Eskibağcı yönetimindeki belediye temizlik aracına çarptı. Savrulan otomobil, ardından aynı yöne giden Mert Özer yönetimindeki minibüse çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü Özdemir, hurdaya dönen aracında sıkıştı.
İhbar üzerine, kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle kurtarılan Özdemir, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle 2 şeridin araç geçişine kapandığı caddedeki trafik akışı, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.
(DHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum