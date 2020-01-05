Konu: Şafak Sezer 20 yıl önce oynadığı Şen Makas'ı izledi

Şafak Sezer, ilk kez 1999 yılında sahnelenen ve kendisinin komser yardımcısı rolünü üstlendiği 'Şen Makas'ı, Trump Sahne'de izlemeye geldi. "Hayatımda gördüğüm en iyi oyunlardan biridir" diyen Sezer, "Türkiye'yi gezmediğimiz yer almadı. Bu oyunda oynadığım için çok şanslıyım. Uzun zamandır izlemeye gelmek istiyordum, işlerden dolayı bugün gelebildim, çok mutluyum" dedi. Tiyatro oyuncusu Abdullah Şahin de dünyanın en uzun süreli oynanan oyunu 'Şen Makas'ı izlemeye gelenler arasındaydı.

Oyundan saatler önce Trump Alışveriş Merkezi'ne gelen 'Şen Makas'ın başrol oyuncularından Melek Baykal, avm'yi turladıktan ve vitrinlere baktıktan sonra oyuna hazırlanmak üzere Trump Sahne'ye geçti. Oyun sonrasında kuliste buluşan tiyatro ekibi, başarılı performanslarını lokum yiyerek kutladılar





