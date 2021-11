Konuşanlar All Star ne zaman izlenecek? Konuşanlar All Star Exxen’de var mı?

Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programı Acun Ilıcalı ile anlaşılması sonrasında ise Exxen platformuna transfer olmuştu. Çekimleri gerçekleşen Konuşanlar All Star'ın yayın tarihi merak konusu oldu. Peki Konuşanlar All Star ne zaman izlenecek?

KONUŞANLAR ALL STAR NE ZAMAN İZLENECEK?

Konuşanlar programının All Star bölümünü Hasan Can Kaya, Instagram hesabından duyurmuştu. Hasan Can Kaya Exxen'de yeni bölümü yayınlanmayan programı ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve başarılı sunucu Instagram hesabından yaptığı açıklamalarda All Star ile ilgili "Şimdi küçük bir sezon arası verdik.Yeni sezona Harbiye’de çekeceğimiz “Konuşanlar All Star” ile başlayacak olmanın heyecanını şimdiden yaşıyor ve sizi çok seviyoruz. Dört hafta sonra görüşmek üzere." şeklinde konuşmuştu.

All Star için çekimler 28 Temmuz Çarşamba ve 29 Temmuz Perşembe günlerinde Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirilmişti. Program Exxen platformunda ise 20 Ağustos Cuma günü itibariyle yayına girdi.

KONUŞANLAR ALL STAR KADROSU

Daha önce programa katılmış ve büyük ses getirmiş kişiler programın All Star bölümünde yer aldılar. Yeni sezon bölümünün çekimleri Harbiye'de yapıldı.

Nesrin Yamaç

Apo

Alternatif tıpçı

Brezilya'ya giden adam

Kayserili Musa

Fizyoterapist Fatih