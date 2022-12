Konuşanlar'da Hasan Can Kaya'yı şoke eden 'fantezi' itirafı! Erkek seyircinin sözleri olay oldu: "Seni yatakta hayal ettim!"

Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programının 89. bölümüne bir seyircinin 'fantezi' itirafı damga vurdu. Program devam ederken bir seyirciye söz veren Hasan Can Kaya duydukları karşısında şoke oldu. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Hasan Can Kaya önce bir duraksayıp itirafa soru ile karşılık verdi.

KONUŞANLAR STÜDYOSUNU KARIŞTIRAN 'FANTEZİ' İTİRAFI

Konuşanlar programında Hasan Can Kaya'nın söz verdiği erkek seyirci, "Benim fantezim var. Ünlülerin yatakta ne yaptıklarını tahmin etmeye çalışıyorum" deyince salonda gülüşmeler yükseldi. Fakat asıl bomba bu açıklamanın ardından geldi.

Seyirci Hasan Can Kaya'ya "Dün seni yatakta hayal ettim" deyince olanlar oldu. Stüdyo bir anda kahkahaya boğuldu. Şaşkınlık yaşayan Hasan Can Kaya, "Yanımda kim vardı?" diye sordu. Seyirci bunun üzerine "Seni kimseyle düşünemiyorum ben!" dedi.

HASAN CAN KAYA'DAN OLAY SÖZLER: "SAPIĞI BİLE BİZİ ORGANİZE EDİYOR"

Hasan Can Kaya "Sapığı bile bizi organize ediyor" diyerek seyirciyi ti'ye aldı. O anlar izleyenleri gülümsetti.