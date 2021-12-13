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Konuşanlar ile gündemde olan Hasan Can Kaya Anadolu turnesinde! Biletler 24 saatte tükendi

13.12.2021 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Exxen isimli dijital platformda Konuşanlar programıyla gündemde olan Hasan Can Kaya, Anadolu turnesine devam ediyor. Son zamanlarda programındaki küfürlerle eleştirilerin hedefi olan ünlü komedyen, stand up gösterisiyle hayranlarıyla buluşuyor. Hasan Can Kaya'nın son durağı ise Denizli oldu. Kaya'nın binlerce hayranı, gösterinin gerçekleşeceği salonda metrelerce kuyruk oluşturdu.

YouTube'da yayınladığı Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya, stand up gösterisiyle Anadolu turnesine çıktı.

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Diyarbakır, Van, Malatya, Mersin ve Kayseri'den sonra ünlü komedyenin son durağı Denizli oldu.

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HAYRANLARI SAATLERCE SIRA BEKLEDİ

Son durağı Denizli'de binlerce hayranı gösterisini izlemek için saatlerce sıra bekledi.
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10 günde 20 bine yakın seveniyle buluşan Hasan Can Kaya Instagram'dan da gösterilerinden videolar paylaştı.

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"YALNIZ İYİ GÜLDÜK"

Kaya, Instagram'da yaptığı paylaşımda "Yalnız iyi güldük. 24 saatte biletleri tüketen Denizli halkına sonsuz teşekkürler" notunu yazdı.

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MECLİSTE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Sunuculuğunu Hasan Can Kaya'nın yaptığı 'Konuşanlar' programı yönelik tartışmalar, sosyal medyanın ardından Meclis'e taşınmıştı.

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TBMM Genel Kurulunda konuşan MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, "son zamanlarda Türk gençliğine zehir saçan bazı programların göze çarptığını" belirterek, “Bu programlardan biri de 'Konuşanlar' ismiyle yayınlanmaktadır. 'Konuşanlar' adlı program çukurdur, vasattır. Sunucusu Hasan Can Kaya seviyesizdir ve Türk toplumunun değerlerinin altına dinamit koyup patlatmaya çalışan anlayışın ekranlara tezahürüdür" ifadelerini kullanmıştı.

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