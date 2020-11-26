Konuşulmayan hiçbir şey kalmayacak! Ön sevişmeyi atlamayın yoksa...

Artık konuşulmayanlar konuşulsun dedik ve 6 seks kuralını sizler için detaylı bir şekilde ele aldık. Seks konusunda tercihler ve zevkler tartışılmaz ancak bazı detaylar son derece önemli. Siz söylemeye çekiniyorsanız buyursunlar, biz anlatıyoruz.
İlk sevişmeden hemen önce 'benim iyi olduğumu düşünecek mi?' sorusu kafanızı kurcalayacaktır. Sakin olun ve bu soruyu bir kenara bırakın. Akışına bırakın, karşı tarafta aynen sizin gibi düşüncelerde çünkü.
Partneriniz vücudunuzun herhangi bir yeri hakkında olumuz yorum yapıyorsa iletişimi kesmelisiniz.
Ağırdan alıp havaya girerseniz çok daha mutlu olacaksınız. Ön sevişmeyi uzatabildiğiniz kadar uzatmalısınız, pişman olmayacaksınız sevgili okur.
Yetişkin iki insanın bebek gibi konuşması gerçekten çekici değil, seksi hiç değil. İlla seksi bir konuşma yapmak istiyorsanız yaşınıza uygun bir ses tonuyla partnerinizi etkileyebilirsiniz.
Her şeyin başı iletişim! Partnerinizin gizli güçleri yoksa içinizden geçenleri okuyamaz. Bu yüzden ne istediğinizi açık açık anlatın. Anlatın ki keyifli bir birliktelik geçirin...
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