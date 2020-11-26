Konuşulmayan hiçbir şey kalmayacak! Ön sevişmeyi atlamayın yoksa...

Artık konuşulmayanlar konuşulsun dedik ve 6 seks kuralını sizler için detaylı bir şekilde ele aldık. Seks konusunda tercihler ve zevkler tartışılmaz ancak bazı detaylar son derece önemli. Siz söylemeye çekiniyorsanız buyursunlar, biz anlatıyoruz.

İLK SEFER ASLA EN İYİ DEĞİLDİR

İlk sevişmeden hemen önce 'benim iyi olduğumu düşünecek mi?' sorusu kafanızı kurcalayacaktır. Sakin olun ve bu soruyu bir kenara bırakın. Akışına bırakın, karşı tarafta aynen sizin gibi düşüncelerde çünkü.

VÜCUDUNUZLA İLGİLİ EN UFAK KÖTÜ YORUM YAPIYORSA UZAK DURUN

Partneriniz vücudunuzun herhangi bir yeri hakkında olumuz yorum yapıyorsa iletişimi kesmelisiniz.

ÖN SEVİŞMEYİ ATLAMAYIN

Ağırdan alıp havaya girerseniz çok daha mutlu olacaksınız. Ön sevişmeyi uzatabildiğiniz kadar uzatmalısınız, pişman olmayacaksınız sevgili okur.

BEBEK GİBİ KONUŞMAYIN

Yetişkin iki insanın bebek gibi konuşması gerçekten çekici değil, seksi hiç değil. İlla seksi bir konuşma yapmak istiyorsanız yaşınıza uygun bir ses tonuyla partnerinizi etkileyebilirsiniz.

SEVDİĞİNİZ ŞEYLERİ SÖYLEMEZSENİZ PARTNERİNİZ DE ONLARI YAPMAZ

Her şeyin başı iletişim! Partnerinizin gizli güçleri yoksa içinizden geçenleri okuyamaz. Bu yüzden ne istediğinizi açık açık anlatın. Anlatın ki keyifli bir birliktelik geçirin...



