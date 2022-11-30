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Konya'nın ardından bu seferde Eskişehir! Fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı, Valilik harekete geçti

30.11.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Konya'da hayvan barınağındaki görüntüleri konuşurken Eskişehir'den korkunç görüntüler geldi. Kent merkezinden toplanan ya da sahipleri tarafından teslim edilen 100 kadar yasaklı ırk köpeğin bakımsızlık nedeniyle öldüğü iddia edildi. Ölen köpeklerin kafeslerdeki fotoğrafları da sosyal medyadan paylaşıldı. Eskişehir Valiliği harekete geçerek konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Konya'nın ardından bu seferde Eskişehir! Fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı, Valilik harekete geçti

Türkiye, henüz Konya'da hayvan barınağındaki görüntüleri aklından çıkarmamışken Eskişehir'de 100 kadar yasaklı ırk köpeğin bakımsızlık nedeniyle öldüğü iddia edildi. Ölen köpeklerin görüntüleri sosyal medyadan paylaşılırken Eskişehir Valiliği yaptığı açıklamada "İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmıştır" dedi.

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GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı geçici hayvan barınağında, kent merkezinden toplanan ya da sahipleri tarafından teslim edilen 100 kadar yasaklı ırk köpeğin bakımsızlık nedeniyle öldüğü iddia edildi. Ölen köpeklerin kafeslerdeki fotoğrafları da sosyal medyadan paylaşıldı. Hayvanseverlerin tepkisi üzerine Odunpazarı Belediyesi, geçici hayvan barınağını basın mensuplarına ve hayvanseverlere açtı. Veterinerler eşliğinde barınağı gezen hayvanseverler, görevlilerden bilgi aldı. Köpeklerin öldüğü iddiasının ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü görevlileri barınakta inceleme yaparak tutanak tuttu. Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Mahmut İzzet Erol, fotoğrafların geçen yıl kötü durumda barınağa getirilen ve tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan köpeklere ait olduğunu açıkladı.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Eskişehir Valiliği de konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Bazı internet haber sitelerinde yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan Odunpazarı Belediyesi Hayvan Barınağı’nda yaşanan köpek ölümlerine ilişkin İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna duyurulur” denildi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir barınak

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