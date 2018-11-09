Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Konya'nın Çeltik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Abdurrahman Kara yönetimindeki 37 LE 569 plakalı otomobil, Gökpınar Mahallesi'nde karşı yönden gelen Yunus Demir'in kullandığı 26 YA 079 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Yunus Demir (22) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Kara ile Emine Güleç (18) Akşehir Devlet Hastanesi'ne, Mustafa Solman ve Fatih Karayılan Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Güleç ile Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

