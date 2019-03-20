"KOP tarımda ürün çeşitliliğini artıracak"

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Konya Ovası Projesi (KOP) tamamlandığında Konya Ovası'nın suya hasretinin dineceğini belirterek, "Göksu Havzası'ndan Akdeniz’e boşa akan sular, Konya Kapalı Havzası'na aktarılacak. Özellikle sulama projelerinin tamamlanmasıyla başta Konya olmak üzere KOP kapsamındaki illerde ürün çeşitliliği artacak." ifadelerini kullandı. Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, KOP'un, Konya Ovası’nın entegre bölgesel planlama çerçevesinde ele alınmasını sağlayacak, ülkenin yüz akı bir proje olduğuna dikkati çekti. Projenin başta Konya olmak üzere, Aksaray, Karaman, Niğde, Kırıkkale Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerini kapsadığını hatırlatan Aydın, "Proje tamamlandığında Konya Ovası'nın suya hasreti dindirilecek. Göksu Havzası'ndan Akdeniz’e boşa akan sular, Konya Kapalı Havzası'na aktarılacak. Özellikle sulama projelerinin tamamlanmasıyla başta Konya olmak üzere KOP kapsamındaki illerde ürün çeşitliliği artacak." değerlendirmesinde bulundu. - "Yıllık 649 milyon metreküp su havzaya aktarılacak"

Konya Ovası'nda DSİ yatırımlarının devam ettiğini vurgulayan Aydın, şöyle devam etti: "Son 16 yılda Konya'da 19 baraj ve 28 gölet inşa ettik. 11 baraj ve 6 göletin inşaatı devam etmektedir. Konya’da 738 bin 590 dekar araziyi sulamaya açtık. Böylece Konyalı çiftçilerimize yıllık 973 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. 140 derenin ıslahını tamamladık. Akdeniz'e boşa akan suların çevrilerek Konya Ovası'na aktarılmasını sağlayacak, Konya’mızın Mavi Rüyası olarak bilinen proje 17 bin 34 metre uzunluğunda ve 4,2 metre çapında dev bir tüneldir. Bu proje ile Yukarı Göksu Havzası'nın Akdeniz’e boşa akan sularının yıllık 414 milyon metreküpü, Bağbaşı Barajı, Bozkır Barajı, Afşar Hadimi Barajı ve Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Kapalı Havzası'na aktarılacaktır. Sistemin tamamıyla yıllık 649 milyon metreküp su havzaya aktarılacaktır." - "Toroslar'ın memba kalitesindeki suyu Konya’ya ulaşmıştır" Afşar Hadimi ve Bozkır barajlarında inşaat çalışmalarının tamamlandığını bildiren Aydın, şunları kaydetti: