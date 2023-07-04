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  4. Köpek gezdirirken kaybolmuştu! 8 yıl sonra ortaya çıktı... Ailesi bile tanıyamadı...

Köpek gezdirirken kaybolmuştu! 8 yıl sonra ortaya çıktı... Ailesi bile tanıyamadı...

04.07.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinin Houston şehrinde 17 yaşındayken köpek gezdirdiği sırada Rudy Farias isimli bir kişi kaybolmuştu. Polis ekiplerinin ve ailesinin tüm çabalarına rağmen bulunamayan Farias tam 8 yıl sonra 25 yaşındayken ortaya çıktı. Bulunduğunda tamamen farklı görünen Farias’ın kendisini 14 yaşında bir çocuk zannettiği ifade edildi.

Köpek gezdirirken kaybolmuştu! 8 yıl sonra ortaya çıktı... Ailesi bile tanıyamadı...

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinin Houston şehrinde 6 Mart 2015 tarihinde 17 yaşındaki Rudy Farias ardında hiçbir iz bırakmadan bir anda ortadan kayboldu. En son iki köpeğini gezdirirken görüntülenen Farias’ın evcil hayvanlarının tek başına evine dönmesi üzerine aile çocukları için kayıp ilanında bulundu. Yıllar içinde yapılan tüm çalışmalara rağmen bulunamayan Farias, 8 yıl sonra canlı bir şekilde ortaya çıktı.

NE OLDUĞUNU KİMSE BİLMİYOR

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Kayıp olduğu 8 yıl boyunca kaldığı yere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmayan Farias’ın kendisini farklı bir kişi olarak tanıttığı ve 14 yaşında olduğunu zannettiği ifade edildi. Bir kilisenin önünde yaralı bir halde yattığını fark eden bir kişinin polise haber vermesi üzerine bulunan Farias hastanede tedavi altına alındı.

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Amerika köpek kayıp

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