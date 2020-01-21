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  4. ‘Köpekten emir aldım’ deyip bakkalı öldüren şahıs hakkında müebbet hapis cezası talebi

‘Köpekten emir aldım’ deyip bakkalı öldüren şahıs hakkında müebbet hapis cezası talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 12:18 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tartıştığı bakkalı, köpeklerden emir aldığını iddia ederek öldüren cinayet zanlısı Engin Gülistan hakkında Cumhuriyet Savcısı, müebbet hapis cezası talebinde bulundu. Gülistan ifadesinde olayı gerçekleştirme emrini kendisine köpeklerin ilettiğini söylemişti.

Olay, 1 Eylül 206 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 aydır şizofreni tedavisi gördüğü iddia edilen Engin Gülistan (34), oturduğu eve 100 metre mesafedeki Abdülbaki Aykut’un (56) işlettiği bakkala gitti. Bakkala girdikten bir süre sonra işletmeci Abdülbaki Aykut ile tartışmaya başlayan Gülistan, yanında getirdiği bıçağı Aykut’un karnına sapladı. Kanlar içinde yerde kalan bakkalın seslerine koşan mahalleli ise durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Aykut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bakkal sahibini bıçaklayarak ölümüne sebep olan Engin Gülistan ise mahalleli tarafından darp edildi. Hafif şekilde yaralanan Gülistan Seka Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin arından emniyete götürüldü. Gülistan burada verdiği ifadesinde, olayı gerçekleştirme emrini kendisine köpeklerin ilettiğini söyledi.

Sevk edildiği Kocaeli Adliyesi’nde olay tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilen Engin Gülistan hakkında açılan dava görülmeye devam etti. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Engin Gülistan ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanık Gülistan’ın ceza ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan istenilen raporların görüldüğü tespit edildi. Raporla ilgili savunma yapan sanık avukatı, “Raporda aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz. Bu raporun müvekkilimin tabi tutulduğu testlere göre hazırlanmadığı görülüyor. Bu raporlar arasında çelişkiler var. Müvekkilime herhangi bir test uygulanmamıştır. Bu kapsamda müvekkilimin ceza ehliyeti konusunda yeni bir rapor hazırlanmasını talep ediyoruz. Ayrıca müvekkilinin psikolojik durumuyla ilgili ağabeyinin dinlenmesini istiyoruz” dedi.

Cumhuriyet Savcısı, sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti

Daha sonra söz alan mağdur avukatı ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın ağabeyinin tanık olarak dinlenmesi konusundaki avukat talebini ret etti. Yapılan savunmaların ardından Cumhuriyet Savıcısı mütalaa verdi. Mütalaada sanığın ‘kasten öldürme suçunu’ işlediğinin sabit olduğunu belirten Cumhuriyet Savcısı sanığın müebbet hapis cezası ile yargılanmasını talep etti.

RAPOR İSTENECEK

Cumhuriyet Savcısının mütalaasını açıklamasının ardından mahkeme heyeti, sanığın ceza ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’ndan detaylı rapor talep edilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(İHA)

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köpek Kocaeli Adalet Komisyonu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi

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