Koreli kadınlar kullanıyor! Kusursuz yüz bakım rutini için adım adım kılavuz

Koreli kadınların porselen ciltlerini her gördüğümüzde büyüleniriz. Kore kadınları, cilt sağlığı için sağlıklı beslenip bol su içmek gerektiğinin yanı sıra cilt bakımına erken yaşta başlamanın ve düzenli cilt bakımı yapmanın da bilincinde yaşıyorlar. Peki, Kore kadınlarının porselen ciltlere sahip olmak için uyguladıkları cilt bakımı adımları neler?
Herhangi bir teşhis veya tedavi seçeneği hakkında mutlaka bir dermatoloğa danışmalısınız.
Yüz temizliği, her güzellik rutininde temel ve önemli bir adımdır. Öncelikle, cildinizde biriken makyaj veya güneş koruyucu kalıntılarını gidermenize yardımcı olacak yağ bazlı bir ürünle makyajınızı temizleyin. Kuru cilde birkaç damla temizleme yağı sürün, ılık suyla durulayın ve temiz bir havluyla kurulayın.
Teri, ölü deriyi temizlemek için su bazlı bir temizleyici uygulayın. Temizleme sütü, temizleme jeli veya misel suyu gibi çeşitli şekillerde bulabilirsiniz. Ürünü ıslak cilde uygulayın, dairesel hareketlerle masaj yapın, ılık suyla durulayın ve temiz bir havluyla kurulayın.
Peeling her gün yapılması gerekmeyen bir adımdır. Haftada bir ya da iki kez yapılabilir. Ölü cilt hücrelerinin giderilmesi için, ovalama yardımıyla ölü hücreleri çıkarmak için küçük partiküller içeren temizleme ürünleri kullanmalsınız.
Gözenekleri derinlemesine temizlemek için kil maskeleri kullanılır. Bu adımın günlük yapılması gerekmez, haftada bir veya iki kez takip edebilirsiniz. Aktif karbonlulardan en yaygın kilden yapılanlara (yağlı ciltler için yeşil, kuru ciltler için beyaz, normal ciltler için sarı ve hassas ciltler için kırmızı) kadar çeşitli arındırıcı maske türleri vardır.
Tonik uygulamak, güzellik rutininde önemli bir adım değildir, ancak sürekli yapılırsa cildinize büyük faydalar sağlayacaktır. Bu ürün sadece gözenek boyutunu küçültmekle kalmaz, aynı zamanda cildin pH'ını nemlendirir ve dengeler. Hem sabah hem de gece pamuklu ped yardımı ile uygulanmalıdır.
Nemlendirici maskelerin günlük olarak uygulanması gerekmez, haftada sadece bir veya iki kez kullanılırlar. Rahatlayın, acele etmeyin ve seçtiğiniz maske tipiyle yüzünüze ışığı geri getirin. Talimatları okumayı ve paket üzerinde belirtilen süreyi aşmamayı unutmayın.
Serum, yüksek konsantrasyondaki aktif maddeler, kolay emilimi ve anında etki göstermesi sayesinde belirli cilt problemleri için bir tedavidir. Ürününüzü seçerken, bir serum cildinize ekstra nemlendirme, sıkılık, onarım, parlaklık kazandırabileceğinden ve hatta kırışıklık önleyici veya akne önleyici çözüm olarak çalışabileceğinden, atak yapmak istediğiniz cilt problemini bilmek önemlidir. Doğrudan parmaklarla 1 veya 2 damla sürülerek hem sabah hem de gece kullanılabilir.
Göz çevresi bölgesi özel bakım gerektirir, çünkü bazı kırışıklıkların ilk ortaya çıktığı yerdir. Ek olarak, iyi bir göz kremi koyu halkaları bulanıklaştırır ve gözünüzün altındaki torbaları açar.
Nemlendirici, her yüz bakımı rutininde temel, gerekli ve zorunlu bir adımdır. İhtiyaçlarınıza ve cilt tipinize uygun bir krem seçmelisiniz. Bu ürün daha iyi emilim ve kan dolaşımını canlandırmak için sabah ve gece parmak uçlarınız yardımı ile küçük vuruşlarla günlük olarak uygulanmalıdır.
Bu, herhangi bir güzellik rutininde gerekli olan başka bir adımdır. Güneş koruyucu losyon, ister plaja ister işe gidiyor olun, ister yağmurlu ister güneşli olsun, yılın her günü uygulanmalıdır. İyi bir güneş kremi, ciltte lekelerin ve kırışıklıkların oluşmasını önlemek için idealdir. Bu ürün sabah veya evden çıkmadan önce nemlendirici olarak uygulanır. Cildinizi tamamen korumak için gereken miktarın 30 ml olduğunu unutmayın ve güneş kremini her 2 saatte bir yeniden uygulamanın şart olduğunu unutmayın.
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