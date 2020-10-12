Koreli kadınlar kullanıyor! Kusursuz yüz bakım rutini için adım adım kılavuz

Koreli kadınların porselen ciltlerini her gördüğümüzde büyüleniriz. Kore kadınları, cilt sağlığı için sağlıklı beslenip bol su içmek gerektiğinin yanı sıra cilt bakımına erken yaşta başlamanın ve düzenli cilt bakımı yapmanın da bilincinde yaşıyorlar. Peki, Kore kadınlarının porselen ciltlere sahip olmak için uyguladıkları cilt bakımı adımları neler? Herhangi bir teşhis veya tedavi seçeneği hakkında mutlaka bir dermatoloğa danışmalısınız. ÇİFT TEMİZLİK Yüz temizliği, her güzellik rutininde temel ve önemli bir adımdır. Öncelikle, cildinizde biriken makyaj veya güneş koruyucu kalıntılarını gidermenize yardımcı olacak yağ bazlı bir ürünle makyajınızı temizleyin. Kuru cilde birkaç damla temizleme yağı sürün, ılık suyla durulayın ve temiz bir havluyla kurulayın. Teri, ölü deriyi temizlemek için su bazlı bir temizleyici uygulayın. Temizleme sütü, temizleme jeli veya misel suyu gibi çeşitli şekillerde bulabilirsiniz. Ürünü ıslak cilde uygulayın, dairesel hareketlerle masaj yapın, ılık suyla durulayın ve temiz bir havluyla kurulayın.

PEELİNG Peeling her gün yapılması gerekmeyen bir adımdır. Haftada bir ya da iki kez yapılabilir. Ölü cilt hücrelerinin giderilmesi için, ovalama yardımıyla ölü hücreleri çıkarmak için küçük partiküller içeren temizleme ürünleri kullanmalsınız. MASKE Gözenekleri derinlemesine temizlemek için kil maskeleri kullanılır. Bu adımın günlük yapılması gerekmez, haftada bir veya iki kez takip edebilirsiniz. Aktif karbonlulardan en yaygın kilden yapılanlara (yağlı ciltler için yeşil, kuru ciltler için beyaz, normal ciltler için sarı ve hassas ciltler için kırmızı) kadar çeşitli arındırıcı maske türleri vardır. TONİK Tonik uygulamak, güzellik rutininde önemli bir adım değildir, ancak sürekli yapılırsa cildinize büyük faydalar sağlayacaktır. Bu ürün sadece gözenek boyutunu küçültmekle kalmaz, aynı zamanda cildin pH'ını nemlendirir ve dengeler. Hem sabah hem de gece pamuklu ped yardımı ile uygulanmalıdır. NEMLENDİRİCİ MASKE Nemlendirici maskelerin günlük olarak uygulanması gerekmez, haftada sadece bir veya iki kez kullanılırlar. Rahatlayın, acele etmeyin ve seçtiğiniz maske tipiyle yüzünüze ışığı geri getirin. Talimatları okumayı ve paket üzerinde belirtilen süreyi aşmamayı unutmayın.